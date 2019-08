Stordalen köper finsk lyxhotellkedja

Nordic Choice Hotels köper finska hotellgruppen Kämp Collection Hotels. Den finska hotellkedjan består av elva hotell inom lyx- och livsstilssegmentet i Finland. Enligt ett pressmeddelande passerar passerar Nordic Choice Hotels i och med affären 200 hotell och Finland blir hotellkoncernens tredje största marknad.

– Uppköpet av Kämp Collection Hotels är en stor milstolpe och en av de viktigaste affärerna jag gjort i hotellbranschen. Nordic Choice Hotels ska vara en nordisk hotellkoncern och som nya ägare till Kämp Collection Hotels blir vi på allvar en viktig spelare i Norden. Kämp Collection Hotels är en institution i Helsingfors och deras unika hotell har en personlighet som den globala hotellmarknaden knappt har sett maken till. Dessutom går deras värderingar och företagskultur helt i linje med Nordic Choice Hotels. Vi är både stolta och ödmjuka över att få driva Kämp Collection Hotels vidare och kommer att bevara de fina traditioner som varumärket representerar, säger Petter A. Stordalen, grundare av Nordic Choice Hotels.

Kämp Collection Hotels är kända för sina ikoniska hotell, med åtta premium-hotell i Helsingfors, ett hotell i Sello, Espoo samt ett hotell vid terminalen på Helsinki Airport. Ännu ett hotell är planerat att öppna i Kailaniemi Towers i Espoo under 2023. Hotellkedjan har i dagsläget totalt 1406 hotellrum och ytterligare 350 rum är planerade, 17 restauranger och över 550 anställda. De uppköpta hotellen ska, enligt pressmeddelandet, drivas som fristående hotell inom det Stordalenägda Nordic Hotels & Resorts.

Annons

Annons

– Petter Stordalen och Nordic Choice Hotels har en imponerande förmåga att bygga starka fristående hotellvarumärken i de nordiska huvudstäderna, såsom At Six i Stockholm och The Thief i Oslo. Vi är övertygade om att Nordic Choice Hotels är en “perfect match” för Kämp Collection Hotels och ser fram emot att få ge våra nuvarande och framtida gäster en ännu bättre upplevelse på våra hotell, säger Laura Tarkka, VD Kämp Collection Hotels.

Enligt Petter Stordalen och Nordic Choice Hotels har Finlands popularitet som resedestination vuxit kraftigt de senaste åren, både hos finländska och internationella resenärer. I år blev landet korat till “The number one country to travel to” av Business Insider.

– Finland och Helsingfors är i ropet som aldrig förr. Förutom att ha världens lyckligaste invånare har Finland utsetts till det mest gröna, stabila, fria och säkraste landet på planeten. Genom förvärvet av Kämp Collection Hotels knyter vi de nordiska länderna ännu närmare varandra och vårt mål är att bidra till att öka Finlands attraktivitet som resedestination i Norden och internationellt, avslutar Petter Stordalen.

Förvärvet av Kämp Collection Hotel kommer att godkännas av konkurrensmyndigheterna i Finland under hösten 2019.