Spiltan, Nordnet, PWC, Handelshögskolan bakom Realtids mest lästa debattinlägg 2020

Plats 1

Släng nya PPM-utredningen i papperskorgen

Skribent: Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan

Publicerad: 6 februari 2020

”Pensionsgruppen borde slänga nya PPM-utredningen i papperskorgen och låta de åtgärder som redan införts verka ut. Det är inte rimligt att de som tagit sig förbi de två nivåerna och är verkligen intresserade av sina pensioner och placeringar inte skall ha ett stort fondurval att välja mellan.”

Plats 2

Efter grönt – dags för sociala och hållbara obligationer

Skribent: Sophie Nachemson-Ekwall, Ekonomie doktor Handelshögskolan i Stockholm, Center för Research on Sustainable Markets CRSM.

Publicerad: januari 2020

”För att en svenska social obligationsmarknad ska kunna ta fart behövs positiva signaler från kommunpolitiker såväl som riksdag och regering. Hindrande regler måste bort och mer resurser satsas på att utveckla modeller för att mäta utfall.”

Plats 3

Varför är det så tyst?

Skribent: Emma Fällman, Advokat, Fällman Advokatbyrå

Publicerad: 23 juni 2020

”Varför är det så tyst på de arenor som i sammanhanget är av betydelse? Sannolikt av samma anledning som vid alla de tillfällen då män med makt betett sig illa mot kvinnor och ingen annan man haft kurage att säga emot det sagda eller gjorda. Rädsla. Rädsla för att det ska bli dålig stämning. Rädsla för att avvika och inte få vara med i gemenskapen eller ro hem affären. Rädsla för att maktordningen ska förändras. En kultur av tystnad.”

Plats 4

Meningslös hållbarhetsanalys bidrar till kvartalskapitalismen

Skribent: Sasja Beslik, chef för hållbar finansutveckling, J. Safra Sarasin

Publicerad: 10 februari 2020

”Men hur hållbara är de företag som dina pengar investeras i och blir det verkligen någon skillnad? Kort svar, inte så mycket. Varför? Häng med nu. I dag analyseras företag på hållbarhet utifrån deras värderingar och utifrån hur dessa genomsyrar företagens verksamhet. Så, om ett företag har en klimatpolicy för att minska CO2-utsläpp och den implementerar sin policy i sin egen verksamhet, det vill säga minskar sina egna utsläpp vid tillverkningen av produkter och tjänster så är företaget hemma, mer eller mindre.”

Plats 5

Harry Flam förvillar om sin egen forskning

Skribent: Viktor Ström, kommunikationsansvarig på Lannebo

Publicerad: 16 januari 2020

”Tesen att låneförmedlarna gör det enklare och smidigare att matcha kunder med långivare och därmed sänker kostnaderna för hela branschen, vilket kan delas mellan kunderna och långivarna, är också en sanning med så kallad modifikation. Det är mera tvärtom. De mycket höga provisionerna är kostnadsdrivande och driver i slutändan upp räntorna för kunden.”

Plats 6

Så ska rapporten om index- och aktiva fonder tolkas

Skribent: Harry Flam, Professor Internationell Ekonomi – Stockholms Universitet, Roine Vestman, Docent i ekonomi vid Stockholms universitet

Publicerad: 17 janvier 2020

”Viktor Ström tycks mena att det finns persistens (stabilitet red:s anm) i avkastningen hos aktivt förvaltade fonder och att det gäller att välja fonder med relativt hög historisk avkastning. Vi visar i våra rapporter att det praktiskt taget inte finns någon persistens. När fonderna rangordnas med avseende på de tre föregående årens avkastning, antingen i deciler (tiondelar, reds anm) eller som de fem bästa respektive sämsta fonderna, är avkastningen under följande fem år ungefär densamma mellan decilerna respektive de historiskt bästa och sämsta fonderna.”

Plats 7

Så påverkar olika ränteavdragsmodeller köpeskillingen

Skribent: Katarina Menzel, partner på PWC

Publicerad: 18 februari 2020

”Det är viktigt för en köpare att förstå och utmana hur en säljare definierat räntenettot för att en eventuell återläggningspost ska bli korrekt speglad i tillträdesbokslutet.”

Plats 8

Gör om – gör rätt!

Skribent: – Sophie Nachemson-Ekwall, Doktor i bolagsstyrning, långsiktigt värdeskapande och inkluderande marknadsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm Institute for Resarch, SIR, Center for Research of Sustainable Markets CRSM.

Publicerad: 29 januari 2020

” Det går inte att ursäkta att Sverige år 2020 tagit fram en kod utan vetenskaplig förankring”

Plats 9

”Privatspararna blir förlorarna på kortare öppettid för börsen”

Skribent: Frida Bratt, Sparekonom, Nordnet

Publicerad: 1 juli 2020

”Privatspararna ska inte få stå tillbaka för det faktum att storspelare vill minska tillgängligheten för att tjäna mer pengar. Aktiehandel ska inte bli en institutionell angelägenhet. Att ökad jämställdhet anges som främsta motiv från storspelarna är bara provocerande. Ingen bör gå på dessa dimridåer, och vi bör inte slå undan den positiva utveckling som tillgänglighet för alla till aktiemarknaden de senaste de decennierna inneburit.”

Plats 10

Per H Börjesson: Därför är regelbunden handel bättre än daglig

Skribent: Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan

Publicerad: 7 augusti 2020

"Warren Buffett brukar säga att när man ordnar en rockkonsert kan man inte göra reklam för en operaföreställning. Om man vill ha riktigt långsiktiga ägare måste man på samma sätt attrahera dessa och ett bra sätt är att ha regelbunden istället för daglig handel i aktien."

