Rika flyr till klockor och konst som inflationsskydd – lönar det sig?

Världens förmögnaste familjer lägger allt mer pengar på lyxklockor, smycken och konst. Det visar en ny undersökning från BNY Wealth, privatbanksdelen av amerikanska BNY, som Fortune rapporterar om.

Banken har frågat investeringsansvariga på 290 så kallade single family offices. Det är privata förvaltningsbolag för familjer med minst 250 miljoner dollar i investerbart kapital. Nästan hälften av de tillfrågade förvaltar över en miljard dollar.

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Nästan två tredjedelar uppger att de äger tillgångar som inte samvarierar med resten av portföljen. Det är nära en fördubbling jämfört med förra årets undersökning. Det rör sig om allt från klockor, smycken, konst och sprit till idrottslag och musikrättigheter.

Family offices har på kort tid blivit en maktspelare i finansvärlden.

Inflationen största risken

Bakom skiftet ligger oro för inflationen. Den rankas, tillsammans med felsteg från centralbankerna, som den största risken de kommande fem åren.

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Lyxtillgångar blir mer populära när inflationsoron växer eftersom de fungerar som ett skydd, och därför är konsten på väg tillbaka. Det säger Chuck Long, chef för internationella marknader och family offices på BNY Wealth, till Spear’s. Han pekar också på att yngre generationer driver intresset för lyx och idrottsinvesteringar.

Men de tillgångar som växt mest är inte de som ger kassaflöden, som medierättigheter. Det är fysiska objekt som klockor, smycken, konst och sprit. I den meningen skiljer sig en Patek Philippe inte så mycket från en guldtacka, skriver Fortune.