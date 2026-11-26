Allt fler svenskar räknar med att Sverige kan drabbas av en allvarlig kris eller krigssituation under de kommande åren.

Men hälften saknar den ekonomiska uthållighet som krävs för att klara sig längre än en månad.

Det visar Sparbankernas årliga rapport om finansiell krisberedskap.

Var tredje har byggt en buffert

Enligt undersökningen, som genomförts av Verian, tror 46 procent av svenskarna att landet kommer att befinna sig i en allvarlig kris- eller krigssituation inom de närmaste åren. Det är en ökning från 41 procent året innan.

Oron har fått fler att förbereda sin privatekonomi. Drygt hälften uppger att de under de senaste tre åren vidtagit åtgärder för att stärka sin ekonomiska beredskap.

Vanligast är att bygga upp en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter, vilket 31 procent har gjort.

En fjärdedel har skaffat en kontantreserv och 14 procent har sett till att ha flera olika betalningsalternativ.

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