Det är relativt få svenskar som skulle klara av en plötslig kris i landet. En ny rapport visar samtidigt att män är tryggare med sin ekonomiska situation än kvinnor.
Varannan svensk tror sig klara mindre än en månad ekonomiskt vid en kris
Allt fler svenskar räknar med att Sverige kan drabbas av en allvarlig kris eller krigssituation under de kommande åren.
Men hälften saknar den ekonomiska uthållighet som krävs för att klara sig längre än en månad.
Det visar Sparbankernas årliga rapport om finansiell krisberedskap.
Var tredje har byggt en buffert
Enligt undersökningen, som genomförts av Verian, tror 46 procent av svenskarna att landet kommer att befinna sig i en allvarlig kris- eller krigssituation inom de närmaste åren. Det är en ökning från 41 procent året innan.
Oron har fått fler att förbereda sin privatekonomi. Drygt hälften uppger att de under de senaste tre åren vidtagit åtgärder för att stärka sin ekonomiska beredskap.
Vanligast är att bygga upp en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter, vilket 31 procent har gjort.
En fjärdedel har skaffat en kontantreserv och 14 procent har sett till att ha flera olika betalningsalternativ.
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Färre unga förbereder sig
Trots detta är den ekonomiska beredskapen begränsad. Hälften av de tillfrågade bedömer att de skulle klara sig ekonomiskt i mindre än en månad vid en allvarlig kris.
Skillnaderna mellan generationerna är betydande. Sex av tio äldre uppger att de har förberett sig för en kris eller krigssituation. Bland unga är motsvarande andel endast en fjärdedel.
Även tillgången till kontanter skiljer sig åt. Bland personer mellan 18 och 29 år saknar 37 procent en kontantreserv i hemmet. För befolkningen som helhet är andelen 27 procent.
Män är mer självsäkra
Nästan var fjärde ung person som saknar kontanter har inte heller övervägt att skaffa en reserv.
Undersökningen visar också att 34 procent av svenskarna inte lever upp till Myndigheten för civilt försvars rekommendationer för hemberedskap eller inte känner till dem. Bland unga är andelen 51 procent.
Det finns även skillnader mellan könen i synen på den egna motståndskraften. 43 procent av männen tror att de skulle klara sig bättre än genomsnittet i en kris, jämfört med 28 procent av kvinnorna.
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