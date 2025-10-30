Källor: AP3-chefen tvingas bort

Chefsbyten och juridiska upphandlingar

Avgången är den senaste i en rad personella förändringar.

Både AP3:s och AP4:s chefsjurister har lämnat sina tjänster (AP3:s tidigare chefsjurist valde i samband med sin 65-årsdag att gå över helt till konsultverksamhet), och båda fonderna har tvingats inleda upphandlingar av juridiska tjänster.

AP3:s vd Staffan Hansén säger i en kommentar till Realtid att Larås Lindgren ”varit en viktig och kompetent del av AP3:s resa både som kommunikationschef och kollega under många år”.

”Lil kommer fortsatt vara det till våren då vi kollegor i fonden får anledning att tacka av henne. Det finns ingen dramatik i att Lil lämnar utan vi har haft en öppen, ömsesidig och konstruktiv diskussion om tajmingen i gott samförstånd. Rekryteringen av ny kommunikationschef har påbörjats och Lil kommer att ta hand om överlämningen till sin ersättare”, säger Hansén till Realtid.

AP2:s vd Eva Halvarsson. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)

Halvarssons ”takeover”

Ifrågasättandet av avgångens karaktär kommer i kölvattnet av flera avslöjanden om diskrepanser mellan officiella och interna budskap under konsolideringen.

I oktober rapporterade Dagens Industri om en läckt video där AP2:s vd Eva Halvarsson kallade sammanslagningen med AP6 för en ”takeover” – och medgav att hon inte skulle använda det ordet om media frågade.

”Det här är ingen ’merger of equals'”, sade hon enligt tidningen.

Motsägelsefulla uttalanden

I samma videomöte med anställda beskrev Halvarsson finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) och hans stab som ”grabbarna grabbs” som ”vill sätta avtryck”.

Samtidigt har Halvarsson offentligt hyllat den externa utredare som tillsatts för processen som ”otroligt betydelsefull”.

Men hon påstås internt ha sagt att utredaren främst ska skydda Rosenbad från kritik.

70 miljarder på spel

Enligt uppgifter till FinansWatch innebär personalkarusellen extra kostnader genom avgångsvederlag och externa rekryteringar.

AP2 planerar att rekrytera tolv nya personer, men bara två blir riskkapitalförvaltare – betydligt färre än AP6:s femtontal förvaltare.

”Varje extern rekrytering innebär en onödig extra kostnad för pensionssystemet”, säger en källa med insyn till FinansWatch.

”Hypotetiska antaganden”

AP6 har beräknat att svenska pensionssparare kan förlora upp till 70 miljarder kronor under tio år om AP2:s strategi genomförs.

Halvarsson avfärdar dock prognosen:

”Den bygger på en massa olika hypotetiska antaganden. Vill man måla fan på väggen får man göra det.”

FinansWatch har sökt Lil Larås Lindgren med anledning av de nya uppgifterna.