Du betalar sex gånger mer – men din fond kanske knappt är aktiv

Finansinspektionen, FI, har tagit fram nya jämförelsetal. De ska göra det lättare för sparare att se vad de får för pengarna i en aktivt förvaltad fond.

Måttet heter aktiv risk. Det visar hur mycket en fonds avkastning har avvikit från jämförelseindex de senaste två åren.

Läs även: Fonderna fick stryk av börsen – personalen tog ut 200 miljoner. Dagens PS

FI publicerade siffrorna på onsdagen. De ska läsas tillsammans med myndighetens kvartalsvisa jämförelsetal för fondavgifter.

Stor spridning

För aktivt förvaltade Sverigefonder ligger medianen för aktiv risk på 3,8 procent. Spannet går från 2,8 till 6,8 procent.

Bland globalfonderna är medianen 5,3 procent och spannet 2,8–11,6 procent. Indexfonderna ligger på 0,1 procent i båda kategorierna.

Missa inte: Bara 46 procent klarar tre enkla frågor om privatekonomi. Realtid

ANNONS

FI anger 3 procent som riktmärke för aktiv risk i en aktivt förvaltad fond. Det betyder att det finns aktiva fonder i båda kategorierna som ligger under myndighetens egen gräns.

Prisskillnaden är tydlig. Under tredje kvartalet var medianavgiften 1,30 procent för aktiva Sverigefonder och 0,20 procent för indexfonder. För globalfonder var motsvarande siffror 1,25 och 0,25 procent.