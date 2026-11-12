En aktivt förvaltad Sverigefond kostar i median 1,30 procent om året, mer än sex gånger så mycket som en indexfond. Nu visar Finansinspektionen hur mycket fonderna faktiskt avviker från index, och skillnaderna är stora.
Du betalar sex gånger mer – men din fond kanske knappt är aktiv
Finansinspektionen, FI, har tagit fram nya jämförelsetal. De ska göra det lättare för sparare att se vad de får för pengarna i en aktivt förvaltad fond.
Måttet heter aktiv risk. Det visar hur mycket en fonds avkastning har avvikit från jämförelseindex de senaste två åren.
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FI publicerade siffrorna på onsdagen. De ska läsas tillsammans med myndighetens kvartalsvisa jämförelsetal för fondavgifter.
Stor spridning
För aktivt förvaltade Sverigefonder ligger medianen för aktiv risk på 3,8 procent. Spannet går från 2,8 till 6,8 procent.
Bland globalfonderna är medianen 5,3 procent och spannet 2,8–11,6 procent. Indexfonderna ligger på 0,1 procent i båda kategorierna.
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FI anger 3 procent som riktmärke för aktiv risk i en aktivt förvaltad fond. Det betyder att det finns aktiva fonder i båda kategorierna som ligger under myndighetens egen gräns.
Prisskillnaden är tydlig. Under tredje kvartalet var medianavgiften 1,30 procent för aktiva Sverigefonder och 0,20 procent för indexfonder. För globalfonder var motsvarande siffror 1,25 och 0,25 procent.
”Vad du får för avgiften”
Enligt Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, är det rimligt att vänta sig att en dyr aktiv fond skiljer sig från index. Så är det inte alltid.
”Titta inte bara på vad fonden kostar, utan också på vad du får för avgiften”, säger hon i FI:s nyhet.
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Hon påpekar också att hög aktiv risk inte betyder att fonden har gått bättre än index. Den kan lika gärna ha gått sämre.
Om en aktiv fond har låg aktiv risk kan en billigare fond vara ett lika bra alternativ, skriver FI.
70 000 kronor på 20 år
Skillnaden i avgift kan bli stor över tid. Realtid har räknat på ett exempel: 100 000 kronor placeras i 20 år med 7 procents årlig avkastning före avgifter.
Med medianavgiften för aktiva Sverigefonder växer pengarna till omkring 303 000 kronor. Med en indexfond blir det omkring 373 000 kronor, alltså cirka 70 000 kronor mer.
Den aktiva fonden måste alltså slå index med 1,1 procentenheter varje år bara för att gå jämnt ut. FI har tidigare varnat för att avgiftsskillnader kan kosta sparare hundratusentals kronor.
Storfonder under lupp
Debatten om så kallade dolda indexfonder är inte ny. I september kartlade Privata Affärer de tio största Sverigefonderna. Enligt Dagens PS låg tre av dem under 3 procent i aktiv risk: Folksam LO Sverige, Swedbank Robur Sverige och Nordea Swedish Stars.
Swedbank Robur Sverige tar ut 1,25 procent i förvaltningsavgift och Nordea Swedish Stars 1,40 procent. Nordea uppgav för Privata Affärer att strategin siktar på 3 till 5 procent i aktiv risk.
Sedan 2020 måste fondbolagen enligt lag redovisa aktiv risk i bland annat informationsbroschyr och årsberättelse.
Index vinner oftast
Den långsiktiga statistiken talar emot de aktiva fonderna. Enligt S&P Dow Jones Indices SPIVA-rapport gick 83 procent av de aktiva Sverigefonderna sämre än index under tioårsperioden fram till utgången av 2025.
Spararna har också börjat röra på sig. Under fjolåret gick 113 miljarder kronor till indexfonder och 17 miljarder till aktivt förvaltade fonder, har Realtid rapporterat.