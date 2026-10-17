Bara 46 procent klarar tre enkla frågor om privatekonomi

Få förstår obligationer

En fråga som ställdes var vad som händer med priset på obligationer när räntan stiger?

Bara 17 procent svarar rätt, att priset faller. Fler, 19 procent, tror att priset stiger, och nästan hälften svarar att de inte vet. Bland kvinnor svarar 13 procent rätt.

Plånboken avgör

Skillnaderna mellan inkomstgrupper är större än mellan könen. I hushåll som tjänar under 25 000 kronor i månaden före skatt svarar hälften rätt på frågan om ränta-på-ränta.

Se även: Svenskarnas oro för brott rasar – största förändringen på flera år. E55

I hushåll med 150 000 kronor eller mer är andelen 85 procent. Att en aktiefond är säkrare än en enskild aktie vet 46 procent i den lägsta inkomstgruppen, mot 94 procent i den högsta.

Personer med högre utbildning svarar oftare rätt. Unga vuxna presterar sämre än medelålders, men sämst på ränta-på-ränta är de äldsta, bland 70–79-åringarna svarar 51 procent rätt.

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Bättre än för fyra år sedan

87 procent vet att hög inflation driver upp levnadskostnaderna. Men bara 74 procent förstår att pengarna tappar köpkraft när sparräntan är lägre än inflationen.

Det är ändå en förbättring. Undersökningen bygger på samma OECD-enkät som FI:s förra mätning hösten 2022, även om insamlingsmetoden delvis skiljer sig åt. Då klarade 62 procent inflationsfrågan. Andelen som vet att en aktiefond i regel är säkrare än aktier i ett enskilt bolag har ökat från 56 till 66 procent.

Problemet är gammalt. Redan 2015 rapporterade Realtid att varannan konsument inte klarade FI:s tre frågor. Efter förra mätningen varnade FI för att högt självförtroende inte behöver innebära hög kunskap.

Bland unga är läget sämre. I en studie från Lunds universitet med drygt 2 000 deltagare i åldern 18–29 år från 2024 klarade bara var femte alla tre frågorna. Langemark har tidigare sagt till Dagens PS att de flesta studier pekar åt samma håll: kunskapen är låg.

Kritiker pekar på skolan. Skolinspektionen konstaterade redan 2019 att grundskolan saknar adekvat undervisning i privatekonomi, skriver Magdalena Kowalczyk i en debattartikel i EFN.

FI lägger ansvaret på bolagen

FI:s generaldirektör Johan Almenberg vill inte att konsumenterna ska bära hela ansvaret.

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”Ett starkt konsumentskydd kan inte bygga på att konsumenterna på egen hand ska navigera bland komplexa produkter och tjänster. Företagen måste ta ansvar för konsumentskydd och ta hänsyn till konsumenternas behov och förutsättningar. Sätt människan i centrum”, säger han i en kommentar

Undersökningen genomfördes av Origo Group på uppdrag av FI 17–31 augusti 2026 via brevutskick till personer i åldern 18–79 år. Den fick 1 726 svar, som har viktats efter ålder och kön.