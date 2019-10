Småsparare i uppror efter Nasdaqs avlistningshot

Nasdaqs besked om att Gaming Corps riskerar att kastas ut från First North får bolagets småägare att ilskna till. "En avnotering av skulle för oss innebära att ni legitimerar de olagliga och oetiska handlingar som förekommit mot oss oskyldiga aktieägare", skriver ägargruppen i ett brev till Nasdaq.

Sedan Gaming Corps klev in på First North 2015 har bolagets aktiekurs befunnit sig i en fallande trend. Den ena surdegen efter den andra har dykt upp i bolaget som dragits med skenande förluster och kapitalbrist under en längre tid. I slutet av 2018 valdes en ny styrelse på en extrastämma samtidigt som vd byttes ut. I den nya regin har bolaget inlett en granskning av de senaste årens händelser och kritik har framförts mot den tidigare förvaltningen, bland annat när det gäller förvärv av bolag.

Parallellt inledde Nasdaq en ny noteringsprocess för bolaget i december 2018. Den ser nu ut att sluta med att bolaget kastas ut från First North. Det preliminära beskedet kom i slutet på förra veckan och beskrevs som en "chock" av bolagets vd. Gaming Corps har nu fram till den 25 oktober på sig att bemöta Nasdaqs kritik om brott mot noteringsavtalet vid ett antal tidpunkter från 2016 och framåt.

Beskedet från Nasdaq har fått småspararna i bolaget att reagera. En ägargrupp har formulerat en mycket kritisk skrivelse som överlämnades till Nasdaq förra veckan. Hittills har över 170 ägare ställt sig bakom skrivelsen som riktar ljuset mot Nasdaqs ansvar att övervaka de bolag vars aktier handlas på de olika listorna.

"Gaming Corps förtjänar att få en chans att vara kvar som listat bolag på Nasdaq. Det är det minsta vi kan begära efter ert misslyckade arbete med att skydda oss aktieägare från tidigare bedrägligt beteende", skriver ägargruppen i brevet som Realtid har tagit del av.

Ägarna menar att Nasdaq borde agerat långt tidigare:

"Med den löpande insyn ni har i bolagets ekonomi, emissioner, apportemissioner och andra transaktioner, avtal och rapporter mm så kan en undra hur detta har kunnat pågå under tre års tid? Detta utan att ni har obs-listat tidigare, handelsstoppat eller tillsatt en utredning mot bolaget. Det skulle ha förhindrat att fler småsparare hade blivit aktieägare i bolaget under tidsperioden 2016-2018. Ni borde redan då, genom era kontroller, ha uppdagat det som ni idag vill använda som skäl för avnotering."

Ägarna påstår att det finns ett antal exempel på bristande informtionsgivning, och kostsamma företagsförvärv med tveksamt värde, som fått pågå under en längre tid utan åtgärd från Nasdaq. Många av de som gått in som ägare har förlorat stora belopp på sina investeringar.

"Här står vi nu, en stor skara av aktieägare med en gemensam åsikt, återigen – skulle ni idag avnotera Gaming Corps så blir det aktieägarna som får ta smällen och inte de som bär ansvaret", heter det i skrivelsen.

Enligt ägargruppen har stora ansträngningar gjorts för att städa upp i Gaming Corps historik och få bolaget på rätt köl sedan styrelse- och ledningsbytet för snart ett år sedan. Att Nasdaq inte tagit hänsyn till detta inför sitt ställningstagande rör upp känslor:

"Det är så tydligt att ni har valt att blunda eller se mellan fingrarna för de mer allvarliga överträdelserna som har skett innan nuvarande styrelse och ledning tog vid. Ni behöver se på Gaming Corps som två bolag – det ena för hur det har skötts historiskt och det andra för hur det sköts nu, från det att aktieägarna tog över kontrollen."

Aktieägaren Ragnar Öst är en av initiativtagarna till Nasdaq-skrivelsen. Han säger så här om avlistningshotet:

– Nasdaqs handlande är en förolämpning mot sittande styrelse och ledning som gjort det omöjliga och vänt en säker konkurs och därmed räddat småägarnas investerade kapital. Att Nasdaq då försöker skydda sig själva så att de kan sopa bort sina egna misstag är fel.

Även Gaming Corps som bolag har alltså officiellt riktat kritik mot den tidigare förvaltningen och affärer och avtal som ingåtts historiskt. Vd Juha Kauppinen uppger för Realtid att förhoppningen är att bolaget ska kunna förbli listat på First North efter det att bolaget svarat på Nasdaqs anmärkningar. Engagemanget från ägarna tas emot positivt men samtidigt är Juha Kauppinen noga med att inte blanda samman initiativet med de formella kontakter som bolaget har med marknadsplatsen:

– Nasdaq är vår samarbetspartner, deras uppgift är att säkra att bolagen på börsen sköter sig vilket vi har enorm respekt för. Så vi ska göra det vi kan för att förmedla till dem att historiken ligger bakom oss och att Gaming Corps sedan december 2018 är ett seriöst, skötsamt bolag och kommer så fortsätta vara. Vi har med andra ord en egen dialog med Nasdaq, så det är viktigt att särskilja den från aktieägarnas upprop som de gjort på helt eget initiativ.

Exakt när Nasdaq kommer att fatta sitt slutliga beslut är inte känt. Parallellt med att diskussionen med Nasdaq fortsätter utreder Gaming Corps samtidigt möjligheterna att ordna med en handel för aktien på en annan marknadsplats.

Från Nasdaqs sida vill man inte kommentera ägarnas skrivelse. Börsen kommer att lämna mer information när väl granskningen av bolaget är slutförd:



"Den här processen pågår fortfarande och så snart ett beslut har fattats så kommer vi självklart meddela både bolaget och marknaden. I övrigt har vi inte möjlighet att kommentera detta mer i detalj", skriver talespersonen Erik Granström i ett mail till Realtid.