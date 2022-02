SAS alternativ enligt experten: Rekonstruktion, nyemission eller nya ägare

SAS rapporterar en förlust före skatt på 2,6 miljarder kronor under det senaste kvartalet, och vd Anko van der Werff säger att flygbolaget måste minska skulderna och ta in nytt kapital.

– Den skuld som SAS har – 27 miljarder kronor i räntebärande nettoskuld – har goda villkor idag. Men om några år går räntorna upp betydligt. SAS måste antingen göra som Norwegian – en rekonstruktion och förvandla lån till eget kapital. Eller en nyemmission på många miljarder för att reducera skulden, säger norske flyganalytikern Hans Jørgen Elnæs.

Men frågan är om svenska och danska staten – som i dagsläget äger cirka 22 procent av aktierna vardera – har tröttnat på att hålla flygbolaget under armarna.

– Politikerna är oeniga i frågan. I Norge har staten sålt ut sina aktier i SAS. Och huruvida svenska och danska regeringen kommer att ställa upp även denna gång beror på hur de ser på SAS:s roll som leverantör av transportinfrastruktur.

Men ärligt talat – behövs SAS?

– När SAS senast var väldigt nära konkurs – 2012 – hade det blivit katastrof om bolaget hade gått under. Då hade ingen kunnat fylla vacuumet inom rimlig tid. Idag tror jag att det är betydligt mer realistiskt att anta att andra flygbolag skulle kunna ta över SAS produktion. Men det skulle betyda att lågprisbolag klev in – primärt Ryanair, Easyjet, Wizz Air och Norwegian. På långlinjer finns Finnair. Sedan har vi det nya norska flygbolaget Norse Atlantic Airways som snart ska starta upp här.

Går SAS under om svenska och danska staten inte kliver in med mer kapital?

– Det tror jag inte kommer att ske. Det skulle öppna upp dörren för andra finansiella aktörer som kan se på SAS som ett omstruktureringscase. Vi har sett flera amerikanska finansiella aktörer gå in i flygbolag som befinner sig under finansiell press – som exempelvis Virgin Australia. En sådan aktör skulle sannolikt sjösätta ett ännu tuffare program för att SAS skulle bli lönsamt, säger Hans Jørgen Elnæs.

Private Equity-bolaget Bain Capital förvärvade Virgin Australia för 2,45 miljarder dollar under 2020. Nu ryktas det att riskkapitalbolaget planerar att sälja ut åtminstone hälften av aktierna via en börsnotering under 2023.