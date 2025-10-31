Många företag som utvecklar förnybar energi sitter redan i en ekonomiskt pressad situation. Nu kan det höga kopparpriset göra det ännu tuffare.
Rekorddyr koppar kan vara slutet för gröna satsningar
Mest läst i kategorin
Klimatuppgörelsen klar: Transportmålet räddat
Miljömålsberedningen presenterade på torsdagen sitt långväntade betänkande om Sveriges klimatmål. Efter månader av osäkerhet står nu alla åtta riksdagspartier enade – 2030-målet för transportsektorn ska finnas kvar. Det är en ”revision, inte revolution” av klimatmålen, enligt beredningens ordförande Christofer Fjellner (M). Men betydelsen av den parlamentariska enigheten ska inte underskattas, menar han när han överlämnar …
Trump stoppar vind och sol – satsar allt på kärnkraft
Trump-administrationen har tillkännagivit en av de största satsningarna på kärnkraft i USA på flera decennier. För minst 80 miljarder dollar, motsvarande cirka 750 miljarder kronor, ska nya kärnkraftsreaktorer byggas runt om i landet. Avtal tecknades i tisdags mellan den federala regeringen och kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric Company, tillsammans med ägarna Cameco och Brookfield Asset Management, rapporterade …
Högteknologiska modeller visar vägen för havets framtid
Europa bygger en digital tvilling av oceanen som låter forskare, beslutsfattare och medborgare testa idéer, bekämpa föroreningar och skydda marint liv – utan att behöva bli blöta. Föreställ dig att förutse hur ett oljeutsläpp kommer spridas eller vilken saneringsmetod som skulle fungera bäst, allt utan att ens vara nära vattnet. Tänk om vi kunde testa …
Larmet: De rikaste fortsätter släppa ut – utan morgondag
De lever som om morgondagen inte finns. En ny rapport visar att Sveriges rikaste står för växande utsläpp – medan resten av befolkningen försöker ställa om. De rikaste släpper ut mer på ett år än en medelsvensk gör på trettio. Klyftan mellan inkomstgrupperna växer och går rakt emot klimatmålen. Missa inte: Gruvaktier rasar – marknaden …
Europas elnät på gränsen till kollaps
Europas snabba övergång till solenergi sätter kontinentens elförsörjning under hårt tryck. Samtidigt som EU förväntas installera rekordmånga solpaneler i år visar nya data att elnäten kämpar för att hantera den massiva tillväxten. Enligt prognoser från EU-kommissionen väntas unionen installera 89 gigawatt ny förnybar energikapacitet under 2025, varav 70 gigawatt kommer från solenergi och 19 gigawatt …
De snabbt stigande kopparpriserna har skapat rubriker i veckan. Men det finns de som är extra oroliga över prisutvecklingen.
Det handlar om företag som bygger vind- och solkraft, som nu ser sina kostnader skjuta i höjden.
Om priset på koppar, som är avgörande i allt från elkablar till transformatorer och elbilar, fortsätter att stiga kan det hota många projekt i den gröna omställningen, skriver The Telegraph.
Slog nytt rekord
Koppar nådde i veckan en ny rekordnivå på London Metal Exchange med 11 200 dollar per ton – den högsta noteringen någonsin.
Kopparpriset har därmed stigit med över 27 procent hittills i år och går mot sitt starkaste år sedan 2017.
Förnybara energiprojekt är särskilt utsatta eftersom koppar används i stora mängder för att överföra el i vindkraftverk, solcellsanläggningar och elnät.
En fortsatt prisuppgång riskerar att fördröja eller stoppa planerade satsningar, enligt flera marknadsbedömare.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Ändrar lönsamhetskalkyler
Flera aktörer inom branschen uppges redan ifrågasätta lönsamheten i nya projekt som tidigare bedömts ekonomiskt hållbara.
”Det kommer att öka kostnaderna för allt som är kopplat till el och inte minst allt som är kopplat till förnybar energi, som kraftsystem, transformatorer, elbilar”, säger Bjarne Schieldrop, som är råvaruanalytiker på SEB (börskurs SEB).
Bakom prisrallyt ligger en kombination av minskad gruvproduktion, geopolitisk oro och ökande global efterfrågan, skriver Reuters.
Finns tecken på dämpning
Störningar i leveranser från stora producentländer som Chile, Indonesien och flera afrikanska stater har bidragit till att strama åt utbudet.
Samtidigt har tecken på förbättrade handelsrelationer mellan USA och Kina stärkt marknadens förtroende för framtida efterfrågan.
Vissa analytiker flaggar samtidigt för att prisuppgången kan visa sig tillfällig. Problemen i Kinas fastighetssektor väntas dämpa efterfrågan på koppar, vilket skulle kunna bromsa den pågående uppgången.
Storbritannien kan få problem
Inom den brittiska energisektorn växer oron för att kostnadstrycket ska slå mot landets klimatmål.
Regeringens ambition är att göra elproduktionen koldioxidfri till 2030, fem år tidigare än de tidigare planerna.
Myndigheten för energi och klimat uppger att investeringar i nya leveranskedjor och ökad återvinning av koppar ska bidra till att dämpa prispressen.