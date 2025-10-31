Rekorddyr koppar kan vara slutet för gröna satsningar

De snabbt stigande kopparpriserna har skapat rubriker i veckan. Men det finns de som är extra oroliga över prisutvecklingen.

Det handlar om företag som bygger vind- och solkraft, som nu ser sina kostnader skjuta i höjden.

Om priset på koppar, som är avgörande i allt från elkablar till transformatorer och elbilar, fortsätter att stiga kan det hota många projekt i den gröna omställningen, skriver The Telegraph.

Slog nytt rekord

Koppar nådde i veckan en ny rekordnivå på London Metal Exchange med 11 200 dollar per ton – den högsta noteringen någonsin.

Kopparpriset har därmed stigit med över 27 procent hittills i år och går mot sitt starkaste år sedan 2017.

Gruvjätten Glencore har flaggat för en minskad produktion i sina koppargruvor. (Foto: Sigi Tischler/AP/TT).

Förnybara energiprojekt är särskilt utsatta eftersom koppar används i stora mängder för att överföra el i vindkraftverk, solcellsanläggningar och elnät.

ANNONS

En fortsatt prisuppgång riskerar att fördröja eller stoppa planerade satsningar, enligt flera marknadsbedömare.