Realtid
Realtid.se
Hållbarhet

Rekorddyr koppar kan vara slutet för gröna satsningar

koppar
Koppar tros behövas i allt större utsträckning i framtiden. (Foto: Ryan Remiorz/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Många företag som utvecklar förnybar energi sitter redan i en ekonomiskt pressad situation. Nu kan det höga kopparpriset göra det ännu tuffare.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

De snabbt stigande kopparpriserna har skapat rubriker i veckan. Men det finns de som är extra oroliga över prisutvecklingen.

Det handlar om företag som bygger vind- och solkraft, som nu ser sina kostnader skjuta i höjden.

Om priset på koppar, som är avgörande i allt från elkablar till transformatorer och elbilar, fortsätter att stiga kan det hota många projekt i den gröna omställningen, skriver The Telegraph.

Slog nytt rekord

Koppar nådde i veckan en ny rekordnivå på London Metal Exchange med 11 200 dollar per ton – den högsta noteringen någonsin.

Kopparpriset har därmed stigit med över 27 procent hittills i år och går mot sitt starkaste år sedan 2017.

Gruvjätten Glencore har flaggat för en minskad produktion i sina koppargruvor. (Foto: Sigi Tischler/AP/TT).

Förnybara energiprojekt är särskilt utsatta eftersom koppar används i stora mängder för att överföra el i vindkraftverk, solcellsanläggningar och elnät.

ANNONS

En fortsatt prisuppgång riskerar att fördröja eller stoppa planerade satsningar, enligt flera marknadsbedömare.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Ändrar lönsamhetskalkyler

Flera aktörer inom branschen uppges redan ifrågasätta lönsamheten i nya projekt som tidigare bedömts ekonomiskt hållbara.

”Det kommer att öka kostnaderna för allt som är kopplat till el och inte minst allt som är kopplat till förnybar energi, som kraftsystem, transformatorer, elbilar”, säger Bjarne Schieldrop, som är råvaruanalytiker på SEB (börskurs SEB).

Bakom prisrallyt ligger en kombination av minskad gruvproduktion, geopolitisk oro och ökande global efterfrågan, skriver Reuters.

Finns tecken på dämpning

Störningar i leveranser från stora producentländer som Chile, Indonesien och flera afrikanska stater har bidragit till att strama åt utbudet.

Samtidigt har tecken på förbättrade handelsrelationer mellan USA och Kina stärkt marknadens förtroende för framtida efterfrågan.

ANNONS

Vissa analytiker flaggar samtidigt för att prisuppgången kan visa sig tillfällig. Problemen i Kinas fastighetssektor väntas dämpa efterfrågan på koppar, vilket skulle kunna bromsa den pågående uppgången.

Storbritannien kan få problem

Inom den brittiska energisektorn växer oron för att kostnadstrycket ska slå mot landets klimatmål.

Regeringens ambition är att göra elproduktionen koldioxidfri till 2030, fem år tidigare än de tidigare planerna.

Myndigheten för energi och klimat uppger att investeringar i nya leveranskedjor och ökad återvinning av koppar ska bidra till att dämpa prispressen.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Chilegrön omställningkoppar
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS