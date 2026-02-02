Kinas dolda utrustning får fastighetsägare att agera

I takt med att Sverige elektrifieras i snabb takt växer oron för nya säkerhetsrisker i elsystemet.

Allt mer elproduktion och energilagring är uppkopplad mot internet, vilket öppnar för extern styrning och i värsta fall sabotage.

Särskilt fokus riktas nu mot kinesiskt tillverkad utrustning i samhällskritisk infrastruktur, där solcellsanläggningar pekas ut som ett tydligt exempel.

Har ofta internetuppkoppling

En central komponent i solcellsanläggningar är växelriktaren, som omvandlar likström till växelström och fungerar som systemets kontrollenhet.

Dessa enheter är ofta internetuppkopplade för övervakning och mjukvaruuppdateringar, vilket innebär att tillverkaren i praktiken har fortsatt tillgång även efter installation.

Under senare år har kinesiska bolag kommit att dominera marknaden och står i dag för mer än 70 procent av nyinstallerade växelriktare i Europa.