Avslöjandet om gömd kommunikationsutrustning i växelriktare för solkraft har gett ringar på vattnet. Svenska fastighetsägare berättar nu hur de tänker kring nya inköp.
Kinas dolda utrustning får fastighetsägare att agera
I takt med att Sverige elektrifieras i snabb takt växer oron för nya säkerhetsrisker i elsystemet.
Allt mer elproduktion och energilagring är uppkopplad mot internet, vilket öppnar för extern styrning och i värsta fall sabotage.
Särskilt fokus riktas nu mot kinesiskt tillverkad utrustning i samhällskritisk infrastruktur, där solcellsanläggningar pekas ut som ett tydligt exempel.
Har ofta internetuppkoppling
En central komponent i solcellsanläggningar är växelriktaren, som omvandlar likström till växelström och fungerar som systemets kontrollenhet.
Dessa enheter är ofta internetuppkopplade för övervakning och mjukvaruuppdateringar, vilket innebär att tillverkaren i praktiken har fortsatt tillgång även efter installation.
Under senare år har kinesiska bolag kommit att dominera marknaden och står i dag för mer än 70 procent av nyinstallerade växelriktare i Europa.
Har börjat agera
Säkerhetsexperter varnar för att detta innebär en strukturell risk. Förra året upptäckte amerikanska myndigheter dold kommunikationsutrustning i den typen av växelriktare, vilket Realtid skrivit om tidigare.
I ett geopolitiskt spänt läge skulle det i teorin vara möjligt att störa elproduktion genom skadliga mjukvaruuppdateringar eller fjärravstängning av system.
Mot denna bakgrund har flera svenska fastighetsägare börjat agera, skriver Förvaltarforum.
”Vi började bygga solcellsanläggningar 2007, och då var det mest europeiska växelriktare på marknaden. Men några av våra anläggningar har kinesiska växelriktare, och utifrån de risker som finns har Vasakronan tagit beslutet att inte köpa in nya växelriktare från Kina”, säger Daniel Holm, som är projektledare för teknikutveckling på Vasakronan, till sajten.
”Har inte de system vi kräver”
Även Einar Mattsson uppger att bolaget redan undviker kinesiska växelriktare och planerar en bredare översyn av sina leverantörer, där den geopolitiska utvecklingen ges större vikt än tidigare.
Castellum har i sin tur skärpt sina rutiner för leverantörskontroll och inköp, utan att införa ett generellt förbud.
”När det gäller personuppgiftspolicy och kameraövervakning är Kina nästan alltid diskvalificerade. De har inte har de system vi kräver, och de samlar data i molnlösningar där vi saknar kontroll”, säger Anders Björling, utvecklingschef för teknisk förvaltning på Castellum.
EU kommer med förslag
Bolaget pekar på att även europeiska produkter kan innehålla kinesiska komponenter, vilket gör frågan mer komplex än ett enkelt ursprungsval.
På EU-nivå pågår nu riskbedömningar av hela solcellsvärdekedjan. Nyligen kom besked om att EU-kommissionen vill att en större del av grön teknik ska ha europeiska komponenter.
