Inget peak oil i sikte – efterfrågan kan öka till 2050

iea
Fatih Birol leder IEA som nu har stått för en "tonskifte" vad gäller framtidens oljeprognoser. (Foto: Justin Tallis/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

När kommer världens oljekonsumtion att börja minska permanent? Inte än på ett tag, menar IEA som byter ståndpunkt i frågan.

Den internationella energibyrån IEA backar från tidigare prognoser om att världens oljeefterfrågan snart når sin topp.

I den senaste versionen av byråns World Energy Outlook är istället ett möjligt scenario att konsumtionen stiger långt in på 2050-talet.

Det är en tydlig kursändring som välkomnats av oljeproducenter men väckt oro bland klimatforskare, skriver CNBC.

Kan öka i årtionden framöver

I det så kallade “Current Policies Scenario” bedömer IEA att den globala oljeefterfrågan kan öka till omkring 113 miljoner fat per dag år 2050, en uppgång på 13 procent från dagens nivåer.

Prognosen bygger på antagandet att inga nya klimat- eller energipolitiska åtgärder införs utöver de som redan är beslutade.

I USA väntas efterfrågan på olja vara hög även fortsättningsvis. (Foto: Jeff McIntosh/AP/TT).

Ökningen väntas framför allt drivas av stark efterfrågan på petrokemiska produkter och flygbränsle, samt av en långsammare övergång till eldrivna fordon än tidigare förutspått.

USA tros påverka

Den nya bedömningen markerar ett tydligt avsteg från IEA:s tidigare linje, där byrån för bara några år sedan hävdade att efterfrågan på fossila bränslen skulle nå sin kulmen före 2030.

Då framhölls också att nya investeringar i kol-, olje- och gasprojekt borde upphöra om världen ska klara målet om nettonollutsläpp till mitten av seklet.

Att IEA nu återinför sitt CPS-scenario, som slopades under pandemin, ses som ett svar på förändrade marknadsförhållanden.

”Den motivering som har förts fram för skiftet inkluderar policyförändringar i USA, där färre elbilar än trott indikerar konsumtion av olja. Men det handlar också om förväntade ökningar av petrokemiskt bränsle och flygbränsle i Öst- och Sydostasien”, säger Gregory Brew, analytiker på Eurasia Group.

Kan gå snabbare

Samtidigt presenterar byrån även sitt “Stated Policies Scenario”, där efterfrågan väntas plana ut runt 2030 vid 102 miljoner fat per dag.

Det scenariot bygger på att fler klimatåtgärder faktiskt genomförs, bland annat en snabbare elektrifiering av transportsektorn.

Reaktionen från oljeproducerande länder har varit positiv. Inom OPEC beskriver man byråns uppdaterade syn som ett ”närmande till verkligheten” och ett tecken på att diskussionen om “peak oil” var förhastad.

En ökning ses som säker

Kritiker menar däremot att vändningen riskerar att urholka klimatambitionerna.

I samtliga av IEA:s scenarier väntas den globala medeltemperaturen öka med mer än 1,5 grader, vilket innebär att världen fortfarande rör sig bort från Parisavtalets målsättning.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

