Inget peak oil i sikte – efterfrågan kan öka till 2050

Den internationella energibyrån IEA backar från tidigare prognoser om att världens oljeefterfrågan snart når sin topp.

I den senaste versionen av byråns World Energy Outlook är istället ett möjligt scenario att konsumtionen stiger långt in på 2050-talet.

Det är en tydlig kursändring som välkomnats av oljeproducenter men väckt oro bland klimatforskare, skriver CNBC.

Kan öka i årtionden framöver

I det så kallade “Current Policies Scenario” bedömer IEA att den globala oljeefterfrågan kan öka till omkring 113 miljoner fat per dag år 2050, en uppgång på 13 procent från dagens nivåer.

Prognosen bygger på antagandet att inga nya klimat- eller energipolitiska åtgärder införs utöver de som redan är beslutade.

I USA väntas efterfrågan på olja vara hög även fortsättningsvis. (Foto: Jeff McIntosh/AP/TT).

Ökningen väntas framför allt drivas av stark efterfrågan på petrokemiska produkter och flygbränsle, samt av en långsammare övergång till eldrivna fordon än tidigare förutspått.