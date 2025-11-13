När kommer världens oljekonsumtion att börja minska permanent? Inte än på ett tag, menar IEA som byter ståndpunkt i frågan.
Inget peak oil i sikte – efterfrågan kan öka till 2050
Mest läst i kategorin
Världens oljetörst växer – klimatmålen i vasken
Världens efterfrågan på olja och gas kommer att fortsätta stiga i 25 år om inte kursen ändras, varnar Internationella energibyrån (IEA) i sin senaste rapport. Det är en markant förändring från organisationens tidigare prognoser som förutspådde att användningen av fossila bränslen skulle nå sin topp under detta decennium, rapporterar Financial Times. I årets World Energy …
Så mycket kostar första gröna flygskatten
Singapore blir först ut i världen med att införa en flygskatt där inkomsterna ska användas till att köpa in grönt flygbränsle. Singapore är ett stort flygnav som närmar sig 70 miljoner passagerare per år. Från och med nästa år kommer de som flyger ut från stadsstaten att tvingas betala en grön avgift. Passagerare som bara …
Oljebolagen skor sig på flygets klimatomställning
Det låter som en parodi, men är blodigt allvar. När flygbranschen försöker bli grönare är det inte klimatet som tjänar mest – utan oljebolagen. Det menar IATA-chefen Willie Walsh, som nu anklagar Europas bränsleleverantörer för att ta ockerpriser på hållbart flygbränsle. Enligt IATA:s färska rapport tvingas europeiska flygbolag betala dubbelt för varje ton hållbart bränsle …
Klimatkrisen kräver fantasisummor – vem ska betala?
Det beräknas kosta hundratals miljarder dollar att anpassa världen för klimatförändringar. Men det kan bli ännu dyrare om ingenting görs alls. När världens ledare samlas vid FN:s klimattoppmöte COP30 i Brasilien med start under måndagen står anpassning till ett varmare klimat högt på dagordningen. På många platser runt om i världen syns redan effekterna av …
Global köldsmocka på väg – elpriser kan skjuta i höjden
Risken för extremkyla i vinter ökar kraftigt i stora delar av norra halvklotet, vilket kan driva upp energipriserna rejält för konsumenter som redan brottas med höga kostnader och ekonomisk osäkerhet. Med vinterns start bara veckor bort varnar nu meteorologer för att La Niña och en försvagad polarvortex kan skapa en perfekt storm av extremväder. Tecken …
Den internationella energibyrån IEA backar från tidigare prognoser om att världens oljeefterfrågan snart når sin topp.
I den senaste versionen av byråns World Energy Outlook är istället ett möjligt scenario att konsumtionen stiger långt in på 2050-talet.
Det är en tydlig kursändring som välkomnats av oljeproducenter men väckt oro bland klimatforskare, skriver CNBC.
Kan öka i årtionden framöver
I det så kallade “Current Policies Scenario” bedömer IEA att den globala oljeefterfrågan kan öka till omkring 113 miljoner fat per dag år 2050, en uppgång på 13 procent från dagens nivåer.
Prognosen bygger på antagandet att inga nya klimat- eller energipolitiska åtgärder införs utöver de som redan är beslutade.
Ökningen väntas framför allt drivas av stark efterfrågan på petrokemiska produkter och flygbränsle, samt av en långsammare övergång till eldrivna fordon än tidigare förutspått.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
USA tros påverka
Den nya bedömningen markerar ett tydligt avsteg från IEA:s tidigare linje, där byrån för bara några år sedan hävdade att efterfrågan på fossila bränslen skulle nå sin kulmen före 2030.
Då framhölls också att nya investeringar i kol-, olje- och gasprojekt borde upphöra om världen ska klara målet om nettonollutsläpp till mitten av seklet.
Att IEA nu återinför sitt CPS-scenario, som slopades under pandemin, ses som ett svar på förändrade marknadsförhållanden.
”Den motivering som har förts fram för skiftet inkluderar policyförändringar i USA, där färre elbilar än trott indikerar konsumtion av olja. Men det handlar också om förväntade ökningar av petrokemiskt bränsle och flygbränsle i Öst- och Sydostasien”, säger Gregory Brew, analytiker på Eurasia Group.
Kan gå snabbare
Samtidigt presenterar byrån även sitt “Stated Policies Scenario”, där efterfrågan väntas plana ut runt 2030 vid 102 miljoner fat per dag.
Det scenariot bygger på att fler klimatåtgärder faktiskt genomförs, bland annat en snabbare elektrifiering av transportsektorn.
Reaktionen från oljeproducerande länder har varit positiv. Inom OPEC beskriver man byråns uppdaterade syn som ett ”närmande till verkligheten” och ett tecken på att diskussionen om “peak oil” var förhastad.
En ökning ses som säker
Kritiker menar däremot att vändningen riskerar att urholka klimatambitionerna.
I samtliga av IEA:s scenarier väntas den globala medeltemperaturen öka med mer än 1,5 grader, vilket innebär att världen fortfarande rör sig bort från Parisavtalets målsättning.
Läs mer: Drönarträff stänger ryskt raffinaderi – kan vålla stora problem. Dagens PS