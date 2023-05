Så fick jag 10 procent mer el från mina solceller

Som reporter skriver jag sällan krönikor. Senast jag gjorde det i Realtid var i december, då jag blev uppringd av en scammare från Blockchain Assist.

Sedan dess har flera läsare hört av sig och berättat att de tyvärr har gått på bluffen om att överföra gamla bitcoins från ett konto. I veckan ringde samma scammare upp mig igen, och det tar jag som ett tecken för att det är dags för en ny krönika.

Den här gången handlar det dock inte om någon scam, utan jag tänkte istället berätta om hur jag enkelt höjde effekten på mina solceller på 10 procent. Solceller tycker jag är spännande och den skarpögde har möjligen noterat att jag har kombinerat nytta med nöje genom att skriva en hel del om solceller i Realtid. Längst ner i den här artikeln listar jag några av artiklarna om allt från hur lönsamt det är med solceller och hur elhandlaren Greenely fifflade med produktionsavtalen till konkurser, nya EU-direktiv, höjda nätavgifter, och historien om storfifflaren La Reine-mannens nya satsning i solcellsbranschen.

Solceller ja. Mina monterades upp i höstas och sedan dess har jag konstaterat att de inte ger så mycket el som de borde. Felet verkar bero på inställningarna i den så kallade växelriktaren, och efter att leverantören gjorde en mjukvarumässig uppdatering av växelriktaren så ger nu panelerna på taket ungefär 10 procent mer el varje solig dag.

Detaljerna kring uppdateringen skrev jag i ett inlägg och publicerade för övriga 88 000 medlemmar i Facebookgruppen ”Solceller & Solenergi Forum & Tips”. Sedan publiceringen har närmare tio personer kontaktat mig och berättat att de också har bett leverantören om en liknande uppdatering. Några har redan fått uppdateringen – med lyckat resultat.

Så här lyder texten i Facebookgruppen:

Om du har växelriktare från GoodWe så har du problem – som du kanske inte är medveten om! Men misströsta inte, för det finns en lösning! Här är hur jag löste problemet.

Men först en bakgrund:

Jag har flera gånger beklagat mig här i gruppen över att mina solpaneler inte ger så mycket el som jag hade förväntat mig. De allmänna svaren var då att ”vänta och se – säsongen har inte börjat ännu”.

Jag väntade, men inget blev bättre. Däremot blev det allt tydligare att det var något problem med panelerna. Jag har 32 paneler à 390W, dvs 12,5 kWp fördelat på två slingor; en slinga med 20 paneler och en med 12 paneler. Och det är här någonstans som problemet består. Min växelriktare är en GoodWe 12KT-DT, och jag har förvånats över att slinga 1 alltid har givit klar mindre per panel.

Jag kontaktade till slut min installatör, som initierade ett ärende hos GoodWe, men sedan hände ingenting på länge. Jag kontaktade därför själv GoodWe och fick en fråga tillbaka (på holländska) om vilken fördelning jag hade av panelerna i slinga 1 och slinga 2. Jag svarade, men sedan hände ingenting. Till slut ringde jag dem, och då hände det äntligen något. Senare samma dag fick jag tillbaka ett mail som löd:

“I updated the ARM remotely. Can you check if the problem is solved? If not contact me again. Met zonnige groet, Team GoodWe Support Benelux”

Detta var i förrgår, och redan igår var produktionen uppe på över 11 kW – trots att det inte ens var helt soligt. Nu väntar jag bara på att det ska vara en helt solig dag, så att jag till 100 procent kan få bekräftat att allting faktiskt fungerar som det ska. Jag har även frågat vari det ursprungliga problemet bestod, men har inte fått något svar – och räknar inte heller med att få det.

För övrigt praktiskt att GoodWe kan har en ”bakdörr” till växelriktaren så att de kan justera den på distans. Det betyder ju förvisso också samtidigt att de har en direktingång till allt som florerar på mitt IoT-hemmanätverk…så tur att jag i övrigt kör med kraftfull kryptering…

Det kan tilläggas att jag har varit i kontakt med flera andra personer som också har GoodWe och som heller aldrig når upp i närheten av systemets maxeffekt. Dessutom florerar det flera inlägg i sociala medier både i denna grupp, men även i andra grupper. Sannolikt är problemet alltså ganska så utbrett – och om man inte själv tar en närmare titt så är det med andra ord stor risk att ens anläggning producerar alldeles för lite el. Hoppas därför att detta inlägg kan hjälpa till!

Sammanfattning för dig som har GoodWe, men som inte orkade läsa allt ovanför:

1. Kolla hur mycket el som respektive slinga ger (görs med appen SolarGo). Multiplicera siffrorna under ”DC voltage” med ”current” så får du fram effekten i varje slinga. Dividera med antalet paneler så har du effekt per panel.

2. Om effekten per panel är för låg eller om den skiljer sig mellan slinga 1 och 2 så får du se till att kontakta GoodWe. Maila service@goodwe.com och ring någon dag senare till +31 30 310 04 56.

3. Invänta mail om att ”ARM” är uppdaterat. (Oklart vad ARM står för, dock, men jag ser att versionen för min firmware har ändrats från 15.15.52 till 17.17.52)

4. Klart!

