Tidigare Investor-profilen som kan förändra Kinnevik

Helena Saxon, som under cirka tio år fram till för två år sedan axlade rollen som finanschef på Investor, tar nu över rodret på Kinnevik. Att ett av Sveriges mest anrika investmentbolag hämtar sin nya ledare från den historiska rivalen Investor är både spännande och oväntat, menar David Ingnäs.

Själva kommunikationsstrategin kring tillsättningen var dessutom ovanlig. Efter att nyheten läckt ut valde Kinnevik att via pressmeddelande bekräfta att Saxon var i processen innan allt var formellt klart – ett agerande som sällan skådas på marknaden.

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Slut på chansningar i olönsamma tillväxtbolag

Vd-skiftet markerar en skarp strategisk vändpunkt. Under de senaste sex till sju åren har Kinnevik fokuserat tungt på onoterade tillväxtbolag, där många inte ens nått lönsamhet. Saxon representerar raka motsatsen.

”Helena Saxon kommer från Investor som har mycket mer långsiktig horisont och mycket mer stabilt etablerade bolag i grunden. Både i val av person och val av strategi så är det en brytning mot de senaste årens strategi som inte har fungerat då tyvärr”, säger David Ingnäs.

Saxon har redan i samband med rekryteringen klargjort att Kinnevik ska skifta fokus tillbaka mot stabila och kassaflödespositiva företag.