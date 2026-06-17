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Tidigare Investor-profilen som kan förändra Kinnevik

Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist

Investmentbolaget Kinnevik står inför en fundamental kursändring. Genom rekryteringen av Helena Saxon som ny verkställande direktör signalerar bolaget en tydlig brytning med de senaste årens investeringsfilosofi. Det menar Dagens PS ekonomijournalist David Ingnäs i en studiointervju.

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Helena Saxon, som under cirka tio år fram till för två år sedan axlade rollen som finanschef på Investor, tar nu över rodret på Kinnevik. Att ett av Sveriges mest anrika investmentbolag hämtar sin nya ledare från den historiska rivalen Investor är både spännande och oväntat, menar David Ingnäs.

Själva kommunikationsstrategin kring tillsättningen var dessutom ovanlig. Efter att nyheten läckt ut valde Kinnevik att via pressmeddelande bekräfta att Saxon var i processen innan allt var formellt klart – ett agerande som sällan skådas på marknaden.

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Slut på chansningar i olönsamma tillväxtbolag

Vd-skiftet markerar en skarp strategisk vändpunkt. Under de senaste sex till sju åren har Kinnevik fokuserat tungt på onoterade tillväxtbolag, där många inte ens nått lönsamhet. Saxon representerar raka motsatsen.

”Helena Saxon kommer från Investor som har mycket mer långsiktig horisont och mycket mer stabilt etablerade bolag i grunden. Både i val av person och val av strategi så är det en brytning mot de senaste årens strategi som inte har fungerat då tyvärr”, säger David Ingnäs.

Saxon har redan i samband med rekryteringen klargjort att Kinnevik ska skifta fokus tillbaka mot stabila och kassaflödespositiva företag.

Två skilda synsätt på ägande

Även om Investor och Kinnevik på ytan delar likheter som familjekontrollerade investmentbolag, med Wallenberg i femte och sjätte generationen respektive Stenbeck i tredje, skiljer sig deras förvaltningsmodeller fundamentalt:

  • Investors eviga horisont: Bolaget har ägt kärninnehav som SEB i över hundra år.
  • Kinneviks skinnömsningar: Bolaget har historiskt haft stor framgång med att stöpa om portföljen helt ungefär vartannat decennium, exempelvis under Jan Stenbeck då bruksbolag byttes mot telekom.

Den senaste tidens försök till omställning under vd Georgi Ganev och styrelsen har dock slagit fel. Aktiekursen har backat kraftigt och de nya satsningarna har inte burit frukt. Den strategiförändring som nu sker mot säkrare tillgångar har därför blivit helt nödvändig.

Brutal substansrabatt måste raderas

För Helena Saxon väntar tuffa utmaningar, där den mest akuta handlar om att återvinna marknadens förtroende. Kinnevik handlas i dag till en substansrabatt på hela 40-50 procent.

Denna djupa rabatt existerar främst för att aktiemarknaden inte litar på att de onoterade tillgångarna faktiskt är värda vad Kinnevik bokför dem till. På kort sikt handlar allt om att bevisa dessa värderingar. På längre sikt måste Saxon visa att hon kan avyttra de nuvarande innehaven till rimliga priser samt hitta nya, stabila investeringar som bygger långsiktigt aktieägarvärde.

Framöver blir det avgörande att se hur snabbt marknaden är villig att köpa Kinneviks nya, mer defensiva vision och om Saxon kan leverera den stabilitet som trötta aktieägare efterfrågar.

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