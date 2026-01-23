Mikael Damberg: "Det avgör svensk konkurrenskraft"

När Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, gästar studion pekar han ut en oväntad men avgörande faktor för att vända utvecklingen.

Det handlar inte i första hand om skatter eller bidrag. Utan om energi.

Tillväxten sitter fast

Enligt Damberg har Sverige underpresterat under flera år, med tillväxt “i bottenträsket” jämfört med andra europeiska länder. Förklaringen är, menar han, att ekonomin inte satts i rörelse igen efter krisåren.

”Att stötta hushållen är en del, men nu handlar det om att få igång investeringarna. I industrin. I bostadsbyggandet. Det är så vi bygger Sverige starkt inför framtiden”, säger han.

Samtidigt pekar han på att osäkerheten i omvärlden, inte minst USA:s mer protektionistiska linje, gör europeisk handelspolitik allt viktigare.

