En ny standard

Förnybart tar ledningen i EU: "Elpriserna är för låga"

Mikael Damberg: "Det avgör svensk konkurrenskraft"

Mikael Damberg
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

Sverige har haft flera år av svag tillväxt. Företag har pressats av höga kostnader, hushåll av urholkad köpkraft och samtidigt växer oron för att landet halkar efter i Europa.

När Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, gästar studion pekar han ut en oväntad men avgörande faktor för att vända utvecklingen.

Det handlar inte i första hand om skatter eller bidrag. Utan om energi.

Realtid har bjudit in samtliga riksdagspartier till studion för att prata om partiets ekonomiska politik. De får besvara liknande frågor och gess tillfälle att berätta hur de ser på svensk ekonomi inför valet 2026.

Tillväxten sitter fast

Enligt Damberg har Sverige underpresterat under flera år, med tillväxt “i bottenträsket” jämfört med andra europeiska länder. Förklaringen är, menar han, att ekonomin inte satts i rörelse igen efter krisåren.

”Att stötta hushållen är en del, men nu handlar det om att få igång investeringarna. I industrin. I bostadsbyggandet. Det är så vi bygger Sverige starkt inför framtiden”, säger han.

Samtidigt pekar han på att osäkerheten i omvärlden, inte minst USA:s mer protektionistiska linje, gör europeisk handelspolitik allt viktigare.

Ett oväntat vägval

Om Damberg bara fick driva igenom en ekonomisk reform efter valet 2026 är svaret tydligt: en bred energiöverenskommelse.

”Det avgör svensk konkurrenskraft. Företag måste veta att elen finns, att priserna är stabila. Annars vågar man inte investera”, säger han.

Han menar att investeringar i både kärnkraft och havsbaserad vindkraft är nödvändiga för att locka de stora industrietableringar som just nu står och väger.

Damberg: Jobben viktigare än allt annat

När samtalet glider över på växande inkomstklyftor landar Damberg i en klassisk men central fråga: jobben.

”Vi har en halv miljon människor som är arbetslösa idag. Om de kan komma i jobb så får de en egen frihet, de får en egen inkomst”, säger han.

Hans budskap är tydligt: teknikutveckling, handel och energi måste i slutändan märkas i människors plånböcker.

”När det går bra för Sverige ska det gå bra för vanligt folk.”

EkonomiMikael DambergSocialdemokraternaSverigeVal
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

