Realtids Advisory Board – möt profilerna

Titel: Senior Rådgivare

Företag: Safir Communication

Specialistkompetens: Finansiell kommunikation, Investor Relations och bolagstyrning. Finansanlys.

Bakgrund: Business Intelligence och strategi på Ericsson, telekom och tech-analytiker på SEB, Öhman och Pareto Securities, och ansvar för kapitalmarknadskommunikation på H&H. Sitter i styrelsen för bl.a. Alimak Group, Lexington Company och Exel Composites (FIN). Även i SFF (Sveriges finansanalytikersförening) och i Kungliga Vetenskapsakademins placeringskommittee.

Brinner för: Mina barn. Mentorskap - att pusha fram och stödja unga talanger. Det finns heller inget bättre tidsfördriv än att skriva och läsa.

Motto: Den gyllene regeln, så sade alltid min mormor: "Det som du inte tycker om, skall du inte göra mot andra" eller "allt du vill att andra skall göra för dig skall du göra för dem"

Förebild-/er: Min pappa Kurt Nordman, bergsråd och drivande förgrundsfigur i finländska telekombranschen. Högt uppe på listan finns ouppnåliga Ruth Bader Ginsburg, Golda Meir och Elisabeth I. När jag var liten var det Pippi Långstrump. Det finns många duktiga kvinnor inom finans och i affärslivet som jag ser upp till som till exempel Mia Brunell Livfors med flera. De driver alla utvecklingen framåt.

Titel: Partner



Företag: Invenio Growth Consulting



Specialistkompetens: Growth advisory, due diligence, venture capital, startup M&A, SPACs, fintech



Bakgrund: McKinsey & Company (consultant), Klarna (product manager), Fiserv (product manager)



Brinner för: brinner för att göra Stockholm till den största staden i världen för att bygga stora företag; passionerad värd för Stockholms Founder's Running Club

Motto: Lär dig ständigt, gör arbete som betyder något och bygg en bättre värld



Förebild-/er: Patrick F. Hamner för sin vänliga anda, obevekliga arbetsmoral och ostoppbara driv för att göra andra fantastiska.

Titel: Managing Directors & Head of Sustainable Business Development



Företag: J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management



Specialistkompetens: ESG på kors och tvärs. Kanske lite etiska investeringar nu genom ESG och mot nya riktigt hållbara investeringar som inte kompromissar.



Bakgrund: Flykting med global erfarnhet av finanssektors unika förmåga att skapa och förstöra.



Brinner för: Mina barn



Motto: No bs.



Förebild-/er: Alla milioner namlösa kvinnor som jobbar livet ur sig för vår/min skull i utvecklingsländer som föds fattiga och dör fattigare.

Titel: Lämnar i april tjänsten som vice vd på Lendify för att gå till Kreab i en roll som Director med fokus på fintech. Ordförande i Wellstreet Fintech Board samt ordförande i Swedish FinTech Association

Företag: se ovan

Specialistkompetens: Positionerings- och regleringsfrågor inom fintech

Bakgrund: Har de senaste fem åren i rollen som kommunikationschef och vice vd varit en nyckelperson i att bygga fintech-företaget Lendify. Har även arbetat i ca femton år i den traditionella finansbranschen till exempel på Erik Penser Bank, Evli och Lindorff.

Brinner för: Business disruption och social hållbarhet

Motto: Ständig utveckling

Förebild-/er: Modiga och innovativa personer som vågar stå upp för det de tror på. Jag har till exempel haft förmånen att ha Eva Redhe som mentor och vän och hon är en sådan person.

Titel: Partner

Företag: WeMakers

Specialistkompetens: Få mäniskor att växa

Bakgrund: Finans: Trading/Capital Markets/Private Banking/Asset Management + den lite udda fågeln HR-direktör för Swedbank.

Brinner för: Att det alltid kommer finnas en bättre version av oss själva runt hörnet. #vågaleta!

Motto: Se livet som en arena för lärande! Och kom ihåg: You don´t have to be boring to be serious!

Förebild-/er: Anders Aukland, snart 50 år, fortfarande världselit inom längdskidåkning och Angela Merkel, sätter namn på vad jag menar är ett syftesstyrt ledarskap.

Titel: Senior rådgivare till styrelsen.

Företag: Playpilot.com

Specialistkompetens: Digital kompetens och konverteringsstrategier för personal och affärsenheter - säkerställer beredskap för förändringar i konsumentbeteende.

Bakgrund: General Manager & CEO på The Walt Disney Company AB mellan 2009 och 2019.

Var ansvarig för P&L för nnio aktiva affärsenheter i regionen - med fem kontor och 200 anställda. Senior företrädare i alla medier och i kontakt med myndigheter.

Brinner för: Mångfald – sök mångfald när det kommer till perspektiv och åsikter och omge dig med olika människor.

Motto: Ta risker/chanser och utmana status quo.