Wihlborgs tillträder Castellums skånska fastighetsbestånd

Förvärvet på 95 fastigheter om totalt 635 000 kvadratmeter och 13,3 Mdkr i underliggande fastighetsvärde är Wihlborgs största hittills och omfattar fastigheter i de områden där bolaget redan har en etablerad organisation, lokal marknadskännedom och många befintliga hyresgäster. Genom att nu samla verksamheten kring gemensamma arbetssätt kan Wihlborgs dra nytta av ett större och mer sammanhållet kunderbjudande, samtidigt som resurser och kunskap kan användas mer effektivt.

I samband med tillträdet inleds arbetet med att integrera verksamheten och samordna uthyrning och förvaltning. Wihlborgs kommer också att se över den samlade portföljens sammansättning utifrån bolagets långsiktiga portföljstrategi.

– Vi får nu tillgång till hela den här portföljen och kan fullt ut börja utveckla den som en del av vårt samlade bestånd. Vår affärsmodell bygger på starka kluster, stark närvaro och att kunna hjälpa våra hyresgäster när deras behov förändras. Nu blir vi ännu starkare på de platser där vi redan valt att vara, vilket ger oss bättre möjligheter att utveckla både våra kundrelationer och våra marknader vidare, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

Öresundsregionen är Nordens största arbetsmarknadsregion och präglas av befolkningstillväxt, hög innovationskraft och tillgång till kompetens. Malmö har de senaste åren haft en starkare tillväxt av arbetsplatser än övriga svenska storstäder, samtidigt som Köpenhamn fortsätter att utvecklas med bland annat stora investeringar i infrastruktur och Köpenhamns flygplats.

Den förvärvade portföljen har en uthyrningsgrad på 85 procent. Vakanserna ger också Wihlborgs möjlighet att utveckla befintliga fastigheter och hitta nya lösningar tillsammans med både befintliga och nya hyresgäster.

Förvärvet offentliggjordes den 25 juni 2026 och godkändes av Konkurrensverket i slutet av i juli.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 070-541 61 98

ANNONS

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 66 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.