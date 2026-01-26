Wihlborgs förlänger avtal med Ericsson om 12 000 kvm i Lund

Det förnyade avtalet om 12 000 kvm träder i kraft 1 januari 2027. Dessutom etablerar sig en myndighet i Bricks med ett avtal på 1 000 kvm och sex år, med inflyttning i maj 2026, vilket innebär att det inte finns någon vakans i fastigheten.

När Wihlborgs förvärvade fastigheterna Node, Bricks och Cube (Nya Vattentornet 2-4) på Mobilvägen under åren 2018-2019 präglades området av stora vakanser och ett likartat lokalutbud. Idag finns här en bred variation av större och mindre lokaler och omkring 50 bolag inom olika branscher. Samtidigt har servicekonceptet utvecklats och hållbarhet varit en central del i förädlingen, bland annat genom energieffektiviseringar och mobilitetslösningar.

– Förlängningen med Ericsson och det nya avtalet med myndigheten visar hur rätt kombination av läge, innehåll och långsiktig utveckling skapar attraktiva miljöer för kunskapsintensiva verksamheter. Vi har haft ett långsiktigt fokus på att utveckla fastigheterna på Mobilvägen, och det är glädjande att se hur området idag rymmer en bredd av verksamheter med Ericsson som en av de viktigaste aktörerna, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Maria Ivarsson, regionchef, 046-590 62 19

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 63 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,9 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.