Tisdagen den 10 februari 2026, klockan 07:00 (CET) offentliggörs Wihlborgs bokslutskommuniké 2025. Wihlborgs bjuder in press, investerare och analytiker till en webbsänd telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.
Wihlborgs bokslutskommuniké 2025 presenteras den 10 februari - inbjudan till presentation
Under den webbsända telefonkonferensen presenterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, och Arvid Liepe, vvd och ekonomi- och finanschef, Wihlborgs bokslutskommuniké 2025. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.
Datum: 10 februari
Tid: Rapporten publiceras 07:00 (CET)
Webbsänd telefonkonferens hålls 09:00 (CET)
Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/52826
För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.inderes.com/teleconference/?id=50052826
Bokslutskommuniké 2025 och presentation kommer finnas tillgängliga på wihlborgs.se:
https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/
Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Christina Malmberg, kommunikations-, PR-och IR-chef, 040-661 97 12
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 63 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,9 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.