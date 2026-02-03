Wihlborgs bokslutskommuniké 2025 presenteras den 10 februari - inbjudan till presentation

Under den webbsända telefonkonferensen presenterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, och Arvid Liepe, vvd och ekonomi- och finanschef, Wihlborgs bokslutskommuniké 2025. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Datum: 10 februari

Tid: Rapporten publiceras 07:00 (CET)

Webbsänd telefonkonferens hålls 09:00 (CET)

Länk till webbsändning:

https://financialhearings.com/event/52826

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.inderes.com/teleconference/?id=50052826

Bokslutskommuniké 2025 och presentation kommer finnas tillgängliga på wihlborgs.se:

https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Christina Malmberg, kommunikations-, PR-och IR-chef, 040-661 97 12

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 63 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,9 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.