VINTERTRÖTTHETEN SLÅR TILL: DÄRFÖR GÅR 9 AV 10 SVENSKAR PÅ TOMGÅNG

Stockholm, tisdagen den 27 oktober, kl. 08.50: En ny undersökning bland 1 002 vuxna svenskar visar att nästan sju av tio tycker att energi är mer attraktivt än utseende, ambition eller humor. Samtidigt beskriver 94 procent sin egen energinivå som låg eller ojämn, och mer än var tredje saknar ofta energin som behövs för att få ut det mesta av dagen.

Resultaten, som presenteras när Sverige går in i årets mörkaste månader, visar också att:

80 procent av svenskarna har som minst energi under hösten och vintern.

av svenskarna har som minst energi under hösten och vintern. Svenskarna är som piggast under förmiddagen, då 35 procent uppger att de har som mest energi. Men över hälften upplever en energisvacka någon gång mellan mitten av eftermiddagen och sena kvällen.

uppger att de har som mest energi. Men upplever en energisvacka någon gång mellan mitten av eftermiddagen och sena kvällen. För att få mer energi väljer drygt hälften fysisk aktivitet, som promenader eller cykling. Mer än var fjärde tar en fika som ett medvetet sätt att pausa och ladda om.

Den svenska dietisten och författaren Sara Ask säger att undersökningen, som genomförts på uppdrag av kosttillskottsvarumärket BeaT-2, belyser en välbekant paradox.

– Energi handlar om mycket mer än att beta av sin att göra-lista. Den hjälper oss att känna engagemang och uppskatta umgänget med andra. Undersökningen visar ett stort glapp: vi dras till energi hos andra, men känner att vi själva inte har tillräckligt. När dagsljuset minskar är det ett bra tillfälle att se över de vardagsvanor som påverkar hur vi mår.

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– Det är positivt att människor går ut och rör på sig för att få mer energi, men vi får inte glömma att bra mat, god sömn och kosttillskott som bidrar till att upprätthålla normala blodsockernivåer också kan hjälpa.

Sara Ask tipsar om fem enkla sätt att motverka vinterns energisvacka

Gör dagsljuset till en del av dagen: När dagsljuset är begränsat, planera in en promenad under dagen i stället för att vänta tills arbetsdagen är slut. Genom att komma ut kan du ta vara på det naturliga ljus som finns.¹ Rör på dig när eftermiddagströttheten kommer: En kort promenad eller en annan enkel form av fysisk aktivitet kan hjälpa. Regelbunden rörelse kan minska tröttheten över tid.² Satsa på näringsrik mat: Välj livsmedel som ger fibrer, nyttiga fetter, protein, järn, vitamin B12 och D-vitamin, till exempel fullkornsprodukter, baljväxter, fisk, magert kött, nötter, frön, grönsaker och frukt.³ Ät regelbundet, undvik långa uppehåll mellan måltiderna, drick tillräckligt och ta dig tid att äta i lugn och ro. Värna om nattsömnen: Försök att lägga dig och gå upp vid samma tider varje dag. Om eftermiddagsfikan innebär ännu en kopp kaffe, tänk på när du dricker den – koffein kan störa sömnen och göra dig tröttare nästa dag.⁴ Boka in tid för umgänge: Ta dig tid för vänner, familj och sådant du tycker om att göra när kvällarna blir mörkare. En promenad med en vän under dagen kombinerar rörelse, dagsljus och social kontakt.⁵

– Vintern kan vara en bra påminnelse om att skapa de här vanorna, tillägger Sara. Men ihållande trötthet ska inte bara avfärdas som något som hör årstiden till. Om tröttheten håller i sig i flera veckor, påverkar vardagen eller kommer tillsammans med förändringar i humöret bör du kontakta vården.

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Referenser

1 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8892387/

2 https://news.uga.edu/low-intensity-exercise-reduces-fatigue-symptoms-by-65-percent-study-finds/

3 https://www.hsis.org/millions-of-people-heading-into-winter-with-a-lack-of-immunity-nutrients/

4 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6292246/

5 https://theconversation.com/winter-changes-more-than-the-weather-it-changes-how-we-connect-heres-how-to-stay-socially-engaged-273684