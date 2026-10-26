Tre bedrägeritrender att se upp med just nu

Bedrägerier utvecklas ständigt. Det handlar inte bara om att vara vaksam på oväntade telefonsamtal, sms eller mejl. Bedragarna utnyttjar även teknikutveckling, osäkerhet i omvärlden och aktuella samtalsämnen.

Här är tre trender det finns extra skäl att uppmärksamma just nu.

1. Falska paket-sms och bluffbutiker inför handelssäsongen

I samband med Black Week, Black Friday och julhandeln ökar aktiviteten från bedragare som vill dra nytta av att många väntar leveranser eller letar efter erbjudanden online.

Ett vanligt upplägg är sms som ser ut att komma från en välkänd paketleverantör. Meddelandet handlar ofta om en påstådd leverans, en tullavgift eller en mindre betalning som krävs för att paketet ska kunna levereras. Syftet är att få mottagaren att klicka på en länk, lämna kortuppgifter eller ringa upp ett telefonnummer vilket leder till nästa steg i bedrägeriet.

”Bedragare är skickliga på att skapa stress och få dig att känna att du måste agera direkt. Men seriösa företag har sällan anledning att kräva omedelbara beslut när du handlar eller gör en betalning. Att ta några minuter för att kontrollera ett erbjudande eller företaget bakom betalningen kan vara avgörande för att undvika att bli lurad”, säger Thanatcha Chantarumporn.

Samtidigt blir bluffbutiker på nätet allt mer trovärdiga. Med hjälp av ny teknik kan bedragare skapa professionella webbplatser och rikta annonser mot personer som redan visat intresse för vissa produkter. Innan man handlar är det därför klokt att kontrollera företaget, söka efter omdömen och fundera över om erbjudandet verkar rimligt.

”Var också försiktig med var du lämnar ut dina kortuppgifter i internethandeln. De kan hamna i orätta händer via oseriösa webbplatser eller efter dataläckor. Ett enkelt sätt att minska risken för obehöriga kortköp är att ha internet- och utlandsköp avstängda i bankappen som standard och bara aktivera dem när du behöver använda kortet”, säger Thanatcha Chantarumporn.

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2. AI används som lockbete

Kryptovalutor har dominerat som lockbetet i investeringsbedrägerier de senaste åren. Nu ser vi att bedragare i allt högre utsträckning istället marknadsför investeringar med AI-baserade affärsidéer och onoterade aktier.

”Bedragarna använder aktuella nyheter, tekniktrender och omvärldshändelser för att spela på känslan av att man måste agera snabbt för att inte missa chansen. Investeringarna marknadsförs med avancerade termer och löften om hög avkastning, ibland också med hjälp av falska citat från kända profiler som påstås uppmuntra till investeringen”, säger Thanatcha Chantarumporn.

I ett osäkert omvärldsläge förekommer även motsatsen. Här säljs investeringar i exempelvis guld eller andra tillgångar in som säkra alternativ.

Finansinspektionen har hittills under året varnat för 227 aktörer som misstänks ligga bakom investeringsbedrägerier. Utvecklingen är bekymmersam eftersom den visar att den här typen av bedrägerier fortfarande är mycket lönsamma för kriminella, trots återkommande varningar från banker, polisen och Finansinspektionen.

3. Kriminella uppmanar kunder att kringgå sin egen bank

En trend som blivit tydligare är att bedragare försöker få kunder att kringgå sin ordinarie banks säkerhetskontroller.

När banker blir bättre på att upptäcka misstänkta transaktioner och ställa frågor till kunder som riskerar att utsättas för investeringsbedrägerier, söker bedragarna nya vägar. Ett sätt är att uppmana kunden att öppna konto i en annan bank, ofta hos en digital nischbank eller i vissa fall utomlands.

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Pengarna flyttas då först till ett konto som kunden själv kontrollerar, innan de förs vidare till bedragaren. På så sätt försöker bedragaren dölja transaktionens verkliga syfte.

”Om en investeringsrådgivare uppmanar dig att öppna konto i en annan bank, undvika frågor från din befintliga bank eller lämna missvisande uppgifter om betalningens syfte bör varningsklockorna ringa”, säger Thanatcha Chantarumporn.

Ett seriöst investeringsbolag har ingen anledning att be kunder kringgå bankernas säkerhetsrutiner.

Så minskar du risken att bli utsatt

Kontrollera alltid vem du har kontakt med innan du investerar, betalar eller lämnar ut uppgifter.

Följ inte uppmaningar i oväntade sms, mejl eller meddelanden. Sök själv fram företagets eller bankens kontaktuppgifter om du behöver ta kontakt.

Var skeptisk till investeringsmöjligheter som utlovar hög avkastning med låg eller ingen risk.

Låt dig inte stressas till snabba beslut. Tidspress är ett vanligt verktyg i bedrägerier.

Var uppmärksam på erbjudanden, priser eller vinster som verkar för bra för att vara sanna.

Lämna aldrig ut koder, kortuppgifter eller säkerhetsuppgifter till någon som kontaktar dig.

Kom ihåg att du aldrig behöver göra en betalning för att stoppa, häva eller skydda en påstådd bedräglig betalning.

Prata om bedrägerier med familj och närstående. Är du osäker, stanna upp och kontakta banken innan du agerar.

Ha internet- och utlandsköp avstängda i bankappen när de inte används. Det minskar risken för obehöriga kortköp och kan enkelt aktiveras vid behov.

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