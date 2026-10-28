Ny finanspodd djupdyker i branschtrender

Bakom podcasten står Finansförbundet. I varje avsnitt möter Emma Hedman experter, beslutsfattare, forskare och branschprofiler för att diskutera trender kring ny teknik och ledarskap som påverkar de finansanställda både i Sverige och internationellt.

Emma Hedman är en välkänd ekonomiprofil och sparekonom på Spiltan Fonder. Tidigare har hon varit verksamhetschef på Ung Privatekonomi samt arbetat på Sörmlands Sparbank och Unga Aktiesparare, vilket ger henne en djup förståelse för de frågor som tas upp i podden.

– Det finns absolut ett egenintresse för mig som finansanställd i att programleda Perspektivpodden, eftersom den lyfter viktiga branschfrågor som jag tror många med mig reflekterar kring utan att tidigare ha lyckats få någon djupare insikt i. Jag har redan lärt mig massor, säger Emma Hedman.

I premiäravsnittet intervjuas internetanalytikern och författaren Mattias Beijmo om den ökande övervakningen i branschen och hur balansen mellan säkerhet och integritet påverkar de finansanställdas vardag.

Petra Malm Danielson, chef för kommunikation, opinion och marknad på Finansförbundet, menar att behovet är större än någonsin av kvalificerad omvärldsbevakning som tydligare fokuserar på de finansanställdas perspektiv.

– Vi har nyligen lanserat ett omvärldsbevakande nyhetsbrev på Linkedin och med podden tar vi ytterligare ett steg för att dyka ner i branschfrågor och trender mot en bredare målgrupp. Vi har valt ett kortare format, runt 20-25 minuter. Förhoppningsvis kan både innehållet och formatet få fler intresserade av branschen att vilja ta del av vilka rörelser som är på gång inom den, säger Petra Malm Danielson.

Om Perspektivpodden

Perspektivpodden utforskar finansbranschens utveckling med de anställdas perspektiv i fokus.

Emma Hedman leder samtal med experter, forskare, beslutsfattare och branschprofiler som fördjupar förståelsen för hur förändringar i branschen påverkar människorna som arbetar i den. Varje avsnitt är ca 20 minuter långt och podden utkommer en gång i månaden.

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Perspektivpodden och Linkedinbrevet Perspektiv produceras av Finansförbundet.

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Om Finansförbundet

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