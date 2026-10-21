Delårsrapport jan-sep 2026: Redo för nästa växel

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det tredje kvartalet:

– Wihlborgs är inne i en mycket aktiv period och tillträdde nyligen det största förvärvet i vår historia. Samtidigt har vi behållit vårt fokus på befintligt bestånd och nuvarande respektive potentiella hyresgäster, och kan under det tredje kvartalet uppvisa en ökning av hyresintäkterna med 5 procent till 1 160 Mkr. Huvuddelen av ökningen kommer från omförhandlingar, uthyrningar och projekt, det vill säga vår kärnverksamhet. Driftsöverskottet växte med 7 procent till 848 Mkr, vilket innebär att överskottsgraden stärkts något till 73,1 procent. Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 527 Mkr.

– Nettouthyrningen uppgick till minus 27 Mkr, vilket huvudsakligen beror på en sent inkommen uppsägning i det danska beståndet, där vi redan har två pågående förhandlingar. Aktivitetsnivån var över lag låg i början av kvartalet men ökade betydligt mot slutet. Inför det fjärde kvartalet är både antal och volym av pågående diskussioner större än på många år. Parallellt börjar tillväxten ta fart och vi kan på allvar börja nyttja vår stärkta marknadsposition. Vi ser fram emot att teckna de första hyresavtalen över de tidigare gränserna.

– Med målet att stärka vår intjäningsförmåga över tid måste vi alltid sätta kunden i centrum. I årets kundundersökning ökar vårt Nöjd-Kund-Index (NKI) från 79 till 80. Jag är särskilt glad över att våra hyresgäster uppskattar det personliga bemötandet från våra medarbetare. Wihlborgs förbättrar sig även i den globala ESG-utvärderingen GRESB där vi inom området förvaltning når 90,7 poäng, att jämföra med ett branschsnitt på 80,9.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 08.30 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens. Presentationen kommer att vara tillgänglig på förhand på https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/.

Länk till webbsändning:

​​​​​​​https://wihlborgs-fastigheter.events.inderes.com/q3-report-2026

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Länk till telekonferens:

https://events.inderes.com/wihlborgs-fastigheter/q3-report-2026/dial-in

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2026 kl. 07.00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 070-541 61 98

Arvid Liepe, vvd och ekonomi- och finanschef, 073-371 17 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 67 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.