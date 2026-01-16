Vålt har ingått ett treårigt exklusivt samarbete med Fortum som gör det enklare för Fortums kunder att få tillgång till effektoptimerad elbilsladdning i anläggningar som företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Genom samarbetet kombineras Vålts effektoptimering och laddkompetens med Fortums elhandelserbjudande, vilket ger kunden bättre samordning, tydligare kontroll och bättre förutsättningar att hantera effekttariffer.
Vålt ingår ett exklusivt samarbete med Fortum – förenklar effektoptimerad elbilsladdning för Fortums Företagskunder
Allt fler anläggningar ser att kostnaderna inte bara påverkas av hur mycket el som används, utan även av när och hur effekten tas ut. Genom att optimera laddningen mot anläggningens effektutrymme och skapa ett mer sammanhållet upplägg kring både laddning och elhandel blir det enklare att undvika onödiga effekttoppar och att skala upp laddningen på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Det här samarbetet gör det enklare för anläggningsägare att ta kontroll över sin effekt och samtidigt få en mer samordnad lösning, säger Alexander Rönndahl, grundare och delägare på Vålt. När effektoptimering och elhandelsavtal hänger ihop får kunden bättre möjligheter att minska kostnader, planera sin utbyggnad och hantera effekttariffer på ett mer förutsägbart sätt.
Vi ser fram emot att kunna erbjuda Vålts tjänster till Fortums kunder inom våra företags- och fastighetssegment, säger Ronnie Lundberg, Partner Manager Enterprise Solutions. Med både Vålt och Fortum som leverantörer får kunden bättre samordning och kontroll, vilket underlättar optimering och gör helheten enklare att hantera.
Samarbetet omfattar en förenklad väg från behovsanalys till genomförande, där Vålt ansvarar för leverans och effektoptimering kopplat till laddinfrastruktur, samtidigt som kunden får tillgång till ett förmånligt och samordnat elhandelsupplägg via Fortum. Resultatet är en tydligare helhet där teknik, drift och energilösning arbetar åt samma håll.
Kort om Fortum
Fortum är Nordens största elhandlare som erbjuder energilösningar till privat- och företagskunder. Därtill driver och utvecklar Fortum vattenkraft, kärnkraft, vind- och solkraft med syfte att elektrifiera både svenska hushåll och industrin.
Alexander Rönndahl
Delägare och Grundare, Vålt AB.
Alexander@kontaktvolt.se
Vålt är en nationell aktör inom laddinfrastruktur och en av marknadens snabbast växande vinstdrivande CPO:er. Bolaget erbjuder helhetslösningar för elbilsladdning – från planering och installation till drift, support och effektoptimering – för företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.