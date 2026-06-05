Sectras bokslutskommuniké 2025/2026: Långsiktiga satsningar driver tillväxt och vinst

Kvartal 4: februari–april 2026

Kontrakterad orderingång minskade 46,5 procent till 1 551,6 MSEK (2 900,3), varav 1 322,9 MSEK (2 382,1) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 13 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 16–26 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.

Nettoomsättningen ökade med 13,0 procent till 1 033,2 MSEK (914,1). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år hade ökningen varit 17,8 procent. Av nettoomsättningen avser 682,2 MSEK (574,6) återkommande intäkter, en ökning med 18,7 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 24,1 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 49,2 procent till 274,7 MSEK (184,1).

Rörelseresultatet ökade 5,1 procent till 209,1 MSEK (198,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,2 procent (21,8). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år hade ökningen varit 18,0 procent. I utfallen ingår kostnader för aktierelaterade incitamentsprogram med 26,6 MSEK (26,1).

Periodens resultat uppgick till 157,5 MSEK (131,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 519,7 MSEK (222,3). Förändringen är främst kopplad till förskott från kunder.

Räkenskapsåret 2025/20261

Kontrakterad orderingång minskade med 12,7 procent till 7 599,5 MSEK (8 706,1), varav 5 854,5 MSEK (7 653,0) avser garanterad orderingång. I jämförelsesiffrorna ingår en mycket stor kanadensisk order med ett kontrakterat ordervärde om 3,1 miljarder SEK.

Nettoomsättningen ökade med 9,3 procent till 3 541,7 MSEK (3 239,8). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande period föregående år hade ökningen varit 16,5 procent. Av nettoomsättningen avser 2 451,3 MSEK (2 067,4) återkommande intäkter, en ökning med 18,6 procent. Baserat på oförändrade valutakurser hade ökningen varit 26,7 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 54,9 procent till 915,8 MSEK (591,1).

Rörelseresultatet ökade med 15,9 procent till 710,6 MSEK (613,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,1 procent (18,9). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande period föregående år ökade rörelseresultatet med 34,3 procent. I utfallen ingår aktierelaterade incitamentsprogram med 80,7 MSEK (63,5). Ökningen avseende incitamentsprogrammen beror på ett nytt program som startades under andra halvåret föregående räkenskapsår.

Periodens resultat uppgick till 563,8 MSEK (475,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 097,3 MSEK (824,9).

Styrelsen och vd föreslår att årsstämman 2026 beslutar om ökad ordinarie utdelning om 1,30 SEK (1,10) per aktie och en extra utdelning om 1,00 SEK (1,00) per aktie med hänsyn till årets kassaflöde och Sectras finansiella position. Därutöver föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier, se bokslutskommuniké, i syfte att bland annat möjliggöra återköp av B-aktier för att säkerställa åtaganden enligt ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram som styrelsen avser att föreslå årsstämman.

Siffror inom parentes avser motsvarande period/kvartal föregående räkenskapsår. För jämförelseåret anges siffror exklusive effekter av en patentuppgörelse som hade en positiv effekt på rörelseresultatet med 110 MSEK. Affärstransaktionen var av engångskaraktär och redovisades under tredje kvartalet 24/25. Patentuppgörelsen hade ingen effekt på orderingång och nettoomsättning. För ytterligare information se bifogad bokslutskommuniké.

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Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

– Digitalisering, AI och ökade krav på säkerhet är drivkrafter som i grunden förändrar både hur vi och våra kunder arbetar. Det handlar för oss om att bejaka förändringen och omvandla ny teknik till kundvärde. Med en företagskultur där innovation och idéer uppmuntras och omsätts i praktiken fortsätter vi att stärka Sectras position inom medicinsk IT och cybersäkerhet. Områden där våra lösningar gör skillnad för människors liv, hälsa och säkerhet världen över.

– Koncernen nettoomsättning passerar för första gången 1 miljard kronor för ett enskilt kvartal. Den positiva utvecklingen bygger på lojala och nöjda kunder. Samtliga verksamhetsområden växer och redovisar ökade rörelseresultat, trots att valutaeffekter och förskjutningar i produktleveranser inom Secure Communications har påverkat utfallen negativt.

– Vår pågående omställning av affärsmodellen från mjukvaruförsäljning till tjänsteleveranser bidrog till att totala andelen återkommande intäkter ökade fem procentenheter till närmare 70 procent under räkenskapsåret. Detta har också medfört en jämnare utveckling mellan kvartalen jämfört med vårt historiska säsongsmönster, vilket framgår av resultatutfallen för de tre senaste kvartalen.

– AI är som en enorm våg som rullar in och ingen vet exakt hur den kommer att påverka framtiden. Vi väljer att försöka surfa på vågen och justera kursen efter hand, snarare än att paddla bakom och kämpa för att komma i kapp.

– I en tid där politik, teknik och affärsrisker i allt högre grad påverkar varandra blir vår förmåga att kombinera innovation med hög säkerhet och långsiktiga förtroenden allt viktigare. Vi ska fortsätta använda denna förmåga och andra styrkor för att göra världen till en friskare och tryggare plats. Vår stabila finansiella position ger oss möjlighet att fortsätta investera i innovation och kapacitet för framtiden. Tillsammans med våra kunder formar och driver vi utvecklingen framåt där vår snabbhet är en avgörande styrka. Det förtroende vi har från våra kunder är inget vi tar för givet, det måste fortsätta förtjänas och byggas vidare på varje dag.

Läs den bifogade finansiella rapporten för ytterligare vd-kommentarer och information.

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Presentation av den finansiella rapporten

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 5 juni 2026, kl. 10:00

Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/q4report2526

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2026, kl. 08:15.

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För ytterligare information:

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2025/2026 till 3 542 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida (https://sectra.com/).