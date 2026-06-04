Ingen har berättat när dina fonder slutade prestera. PowerFunds lanserar nu en oberoende bevakning av dina egna fonder.

Anders Ramsten förvaltade 140 miljarder kronor på Swedbank Robur. Han vet att institutioner alltid har haft tillgång till professionella verktyg för att utvärdera fonder. Vanliga småsparare har aldrig haft det. Tills nu.

Miljontals svenska sparare har sin största enskilda investering, i många fall större än investering i sin bostad, i en fond som de valde för många år sedan. De utvärderar sällan om det fortfarande är ett bra val. All nödvändig information om fonderna finns, men enkla verktyg för tydlig och heltäckande utvärdering finns inte. PowerFunds sätter den informationen där den hör hemma: i händerna på dem vars pengar faktiskt står på spel.

Från och med idag kan alla svenska sparare gratis kontrollera om de fonder de redan äger fortfarande är bra eller se vilka fonder kan vara bättre alternativ. PowerFunds betygsätter varje fond på två nivåer: hur stark kategorin är och hur väl fonden presterar jämfört med den bästa indexfonden inom samma placeringsinriktning, allt baserat på långsiktig avkastning och avgifter. Varje fond får ett av fyra tydliga betyg: Ledande, Presterande, Haltande eller Sviktande. För 99 kronor i månaden kan en prenumerant lägga till sina fonder i en personlig bevakningslista där de direkt kan se om någon av fonderna börjar underprestera.

”Den största risken för många sparare är inte att välja fel fond. Det är att stanna kvar i en fond som inte längre hör till de starkaste alternativen. Vi har skapat det första strukturellt oberoende bevakningsverktyget för vanliga sparare.”

– Anders Ramsten, grundare av PowerFunds

Enligt Finansinspektionens kartläggning erbjöd endast cirka 10 procent av de undersökta rådgivningsföretagen oberoende rådgivning. S&P SPIVA visar att 93 procent av aktivt förvaltade fonder i Europa underpresterade mot sitt jämförelseindex över en tioårsperiod. Enligt PowerFunds egna beräkningar kan skillnaden i slutkapital mellan bra och dåliga fondval uppgå till hundratusentals, ibland miljoner kronor över ett 20-årigt sparande. För de flesta sparare är det skillnaden mellan att gå i pension när de själva väljer – och att jobba tills de måste.

PowerFunds har säkrat seed-finansiering från Symvan Capital, ett London-baserat riskkapitalbolag. Med mer än 7 000 användare redan på plattformen skalar nu PowerFunds upp på den svenska och brittiska marknaden.

”På Symvan investerar vi i team med en stark vision, stor marknadspotential och förmågan att leverera. PowerFunds ambition att hjälpa vanliga sparare att få bättre avkastning stack ut direkt.”

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– Kealan Doyle, VD, Symvan Capital

PowerFunds förvaltar inte pengar och ger inte investeringsrådgivning. Intäkterna kommer från prenumerationer och affiliateavtal med plattformar som erbjuder de högst rankade fonderna. Betygen är strukturellt oberoende: samma akademiskt förankrade metodik tillämpas på varje fond på marknaden, oavsett fondbolag eller distributör. De flesta fondbetyg berättar vem som vann loppet. PowerFunds berättar också om loppet var värt att springa från början.

Om PowerFunds

PowerFunds är byggt av ett team med bakgrund från Swedbank, Spotify, Ogilvy, Young & Rubicam, Investor AB och Kindred. Plattformen täcker samtliga fonder på den svenska och brittiska marknaden och bygger på en öppen, akademiskt förankrad metodik. PowerFunds är ett alumnibolag från AI Forge, en av Storbritanniens ledande AI-inkubatorer.”

Kontakt: Martin Fahnehielm, CMO

Martin.fahnehielm@powerfunds.se

+46 765 26 66 80

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PowerFunds

Symvan Capital

AI Forge

Anders Ramsten – CEO

Jan Seevers – CTO

Martin Sandberg – CGO

Martin Fahnehielm – CMO