15 okt.
2026

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Tingsvalvet Fastighets AB (publ) förvärvar

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Tingsvalvet Fastighets AB har idag tecknat avtal och förvärvat bolaget Hallstahammar Herrevad 6:13 AB. Köpeskillingen av aktierna uppgår till 10,9 mkr. Bolaget äger fastigheten Hallstahammar Herrevad 6:13 och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 12,5 mkr. Den uthyrningsbara arean uppgår till 2 421 kvm och fastigheten är fullt uthyrd på ett triple net hyresavtal. Befintlig hyresgäst sitter på hyreskontrakt med avtalslängd till 2035-12-31.

Förvärvet görs till en direktavkastning på knappt 9 % och tillträde sker omedelbart.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: +46 70 618 24 61    Tel: +46 70 618 24 60

Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se  Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

 

Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2026 uppgick fastighetsvärdet till knappt 3,3 miljarder kronor.

 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Partner Fondkommission AB.

 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

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