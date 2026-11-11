Netlight partner till Unlocked: ett nytt forum för näringslivets viktigaste frågor

En ny undersökning bland 400 svenska företagsledare visar att många företag har svårt att omsätta digitalisering och AI i konkret affärsvärde. Nu lanseras Unlocked, en mötesplats där ledande experter, beslutsfattare och företagsledare möts för samtal och kunskapsutbyte om affär, teknik och framtidens ledarskap. Bakom initiativet står newstech-bolaget RLVNC med IT- och managementkonsultbolaget Netlight som kunskapspartner.



Trots stora investeringar i digitalisering och AI uppger endast omkring en tredjedel av svenska företag att de har AI i drift. Tekniken utvecklas snabbt, men svaren på hur den ska skapa värde handlar inte alltid om teknik. Det är utgångspunkten för Unlocked. Ett samtal startar i en podd och utvecklas vidare genom artiklar, video, panelsamtal och nyhetsbrev som mynnar ut i ett fysiskt event. Tillsammans bildar dessa format ett sammanhängande kunskapsekosystem där kunskap och nya perspektiv får växa och mötas.



Unlocked bygger på en enkel idé: nya perspektiv uppstår när människor vågar gå utanför de modeller och sammanhang de vanligtvis rör sig inom. Vad händer när filosofi utmanar teknik? När ekonomi möter mänskligt beteende? När kulturhistoria, politik och vetenskap får möta näringslivets perspektiv på innovation och värdeskapande?

Ambitionen är inte att skapa enighet eller presentera ännu ett färdigt svar. Tvärtom vill Unlocked skapa friktion mellan olika perspektiv och därigenom öppna upp för nya frågor, idéer och oväntade möjligheter.

”Som kunskapspartner har Netlight, med erfarenhet från teknikens framkant sedan 1999, hjälpt företag att bygga affärer och förändra organisationer genom digital transformation och AI. Idag ser vi ett stort behov av att stötta svenska företag i att ta steget från stora ambitioner till konkret affärsnytta och med Unlocked skapar vi en plattform för just det,” säger Hanna Lagerholm, Managing Partner på Netlight.

Målet är att skapa en långsiktig mötesplats där olika perspektiv leder till nya idéer, samarbeten och initiativ som hjälper organisationer att navigera i en alltmer komplex framtid.

Innehållet och samtalen kommer att leva över tid i olika format och publiceras på medieplattformarna Realtid och Dagens PS.

Premiäravsnitt: den 10 november 2026 på Dagens PS och Realtid https://www.realtid.se/unlocked/

Unlocked-event: den 14 januari 2027 på Netlights kontor i Stockholm. Eventet är exklusivt för inbjudna beslutsfattare och företagsledare. Vid intresse av deltagande, kontakta Hanna Lagerholm på hanna.lagerholm@netlight.com



För mer information

Hanna Lagerholm

hanna.lagerholm@netlight.com

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Presskontakt

Anna Moore

anna.moore@netlight.com

Om Netlight Consulting

Netlight Consulting är ett internationellt konsultbolag inom digital transformation. Bolaget grundades i Sverige 1999 och har över 2 200 medarbetare i Europa och Nordamerika. Netlight arbetar med strategi, innovation och tekniska lösningar för både privat och offentlig sektor. .Läs mer på: www.netlight.com