Svalner Atlas går samman med Ryan för att skapa en ledande europeisk rådgivningsfirma inom skatt och transaktion med global räckvidd

Svalner Atlas bildades genom en sammanslagning av ledande oberoende rådgivningsfirmor i norra Europa och har etablerat sig som en av regionens främsta oberoende rådgivningsgrupper inom skatt och transaktion, med över 450 medarbetare i Norden och Benelux.

”Under de senaste åren har vi byggt en mycket respekterad firma med ett enastående team, en stark entreprenöriell kultur och ett klienterbjudande som kombinerar lokal expertis med internationell räckvidd”, säger Viktor Sandberg, Group CEO Svalner Atlas. ”Ryan delar vår entreprenörsanda, vårt engagemang för kvalitet och vår ambition att bygga en ledande internationell rådgivningsplattform. Genom samgåendet får vi en starkare grund för fortsatt tillväxt, ett bredare tjänsteutbud och större internationell räckvidd, samtidigt som vi behåller vår kultur och vårt klientnära arbetssätt. ”

Ryan har sitt huvudkontor i Plano, Texas, och är allmänt erkänt som en ledande global leverantör av skattetjänster och skatteprogramvara. Med fler än 7 100 medarbetare på flera kontinenter kombinerar Ryan skatteexpertis med innovativ teknik för att hjälpa organisationer att hantera komplexitet, minska skattebördan och frigöra kapital för tillväxt. Firman betjänar många av världens största multinationella företag genom ett heltäckande utbud av lösningar inom skatterådgivning, regelefterlevnad, återvinning, intressebevakning och teknik.

”Den här transaktionen är en viktig milstolpe i Ryans fortsatta europeiska tillväxtstrategi”, säger G. Brint Ryan, styrelseordförande och vd för Ryan. ”Svalner Atlas har gjort sig känt för sin gränsöverskridande rådgivning inom skatt och transaktioner i hela regionen. Deras starka lokala närvaro, internationella räckvidd och klientfokuserade kultur stämmer väl överens med Ryans värderingar och strategiska vision.”

Transaktionen innebär en framgångsrik exit för Consolid, det Stockholmsbaserade private equity-bolaget som stod bakom bildandet av Svalner Atlas 2023 och stöttade gruppens expansion i Norden och Benelux. Sammanslagningen skapar en kraftfull plattform för fortsatt expansion i Europa och stärker erbjudandet av specialiserad rådgivning till multinationella företag, private equity-firmor och stora internationella koncerner. När Svalner Atlas specialiserade rådgivningsexpertis möter Ryans globala räckvidd och teknikdrivna förmåga öppnas nya möjligheter till långsiktigt värdeskapande – för både klienter och medarbetare.

Svalner Atlas kommer tills vidare att fortsätta verka under sitt nuvarande varumärke med befintlig ledningsgrupp och organisationsstruktur, vilket säkerställer kontinuitet för klienter och medarbetare. Viktor Sandberg fortsätter som President för norra Europa och tar plats i styrelsen för Ryan Tax Holdings.

Om Svalner Atlas Svalner Atlas är en ledande oberoende rådgivningsgrupp som specialiserar sig på rådgivningstjänster inom skatt och transaktion i Norden och Benelux-regionen. Med över 450 medarbetare betjänar firman entreprenörer, private equity-firmor och multinationella företag med en kombination av lokal expertis och internationell kapacitet. Firman uppmärksammas återkommande av ledande branschpublikationer, bland annat med Tier 1-placering av ITR World Tax, Band 2 av Chambers Europe och som ledande firma av Legal 500 EMEA.

Om Ryan Ryan är en prisbelönt global leverantör av skattetjänster och skatteprogramvara och världens största firma med exklusiv inriktning på företagsbeskattning. Firman erbjuder ett integrerat utbud av internationella skattetjänster i flera jurisdiktioner, däribland kostnadshantering, regelefterlevnad, rådgivning, teknik och transformation samt finansiering av innovation. Med stöd av den dynamiska arbetsmiljön myRyan – allmänt erkänd som den mest innovativa inom skattetjänstebranschen – betjänar Ryans tvärfunktionella team med fler än 7 100 medarbetare och associerade konsulter över 74 000 kunder i fler än 80 länder, inklusive många av världens mest framstående Global 5000-företag.

Om Consolid Consolid är ett Stockholmsbaserat private equity-bolag som samarbetar med entreprenörer och ledningsgrupper för att bygga ledande företag genom långsiktigt och aktivt ägande. Consolid stod bakom bildandet av Svalner Atlas 2023.

