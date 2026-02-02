Relevance Communication Nordic AB (“RLVNC”) fortsätter att stärka sin organisation som ett led i bolagets fortsatta utveckling. I samband med detta utses Mattias Brentman till Chief Financial Officer (CFO) och Petter Eckerbom till Chief Technology Officer (CTO). Tillsättningarna markerar ett tydligt steg mot ökad struktur, skalbarhet och långsiktigt värdeskapande.
RLVNC stärker ledningen – tillsätter ny CFO och CTO
RLVNC befinner sig i en fas där finansiell kontroll och teknisk stabilitet är avgörande för att stödja fortsatt affärsutveckling och stärka förtroendet hos marknaden. Genom att tillsätta både CFO och CTO internt säkras kontinuitet, stor verksamhetsförståelse och ett gemensamt fokus på nästa tillväxtfas.
Finansiell styrning med kontinuitet
Mattias Brentman har varit en del av RLVNC:s utveckling under de senaste 18 månaderna i rollen som Financial Controller. I rollen som CFO får han ett övergripande ansvar för RLVNC:s finansiella strategi, rapportering och styrning, med fokus på lönsam tillväxt och transparens.
– Jag är oerhört glad över förtroendet och ser fram emot att fortsätta utveckla RLVNC:s finansiella styrning i takt med att vi växer, säger Mattias Brentman, CFO, RLVNC. Det är en spännande tid för företaget, och jag ser fram emot att bidra ännu mer i vår fortsatta expansion.
Teknik i centrum för affären
Samtidigt stärker RLVNC sitt tekniska ledarskap genom att utse Petter Eckerbom till CTO. Petter rekryterades sommaren 2025 som Tech Lead och har varit drivande i utvecklingen av bolagets tekniska fundament.
Bolagets erbjudande bygger till stor del på teknik, data och skalbara lösningar. Med en CTO på plats tydliggör bolaget teknikens centrala roll i affärsstrategin.
– Att få möjligheten att ta en ännu större roll i RLVNC:s tekniska utveckling är något jag ser mycket fram emot, säger Petter Eckerbom, CTO, RLVNC. Det finns stora möjligheter att vidareutveckla våra plattformar och skapa verkligt kundvärde genom teknik, fortsätter han.
Petter har bred erfarenhet inom teknisk arkitektur, fullstack-utveckling och affärsnära tech-ledarskap, med fokus på kvalitet, prestanda och framtida skalbarhet.
Ett naturligt nästa steg
RLVNC:s VD Fredrik Lundberg ser utnämningarna som ett viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling.
– Mattias strategiska förmåga, insikt och engagemang, tillsammans med Petters tekniska erfarenhet och driv, är precis vad RLVNC behöver i nästa fas. Att nu utse dem till CFO respektive CTO stärker både vår organisation och vår konkurrenskraft. Det är också ett viktigt steg mot vår ökade fokus på Newstech, säger Fredrik Lundberg, VD, RLVNC.
För mer information, kontakta
Fredrik Lundberg, VD
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@rlvnc.se
Om Relevance Communication Nordic AB
RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs. Bolaget kombinerar nytänkande med relevans för att skapa värde för både läsare och annonsörer fritt ifrån både betalväggar eller påverkan från särintressen.
Genom sina opolitiska och oberoende mediekanaler, Dagens PS, Realtid och E55, tillhandahåller RLVNC tydlig och tillgänglig information för såväl småsparare som finansiella aktörer. Målet är att bidra till öppenhet och transparens, vilket är avgörande för en välfungerande finansiell marknad.
RLVNC är noterat på Nordic SME sedan 2017 och ger därmed sina läsare möjligheten att vara med och äga bolaget.