Plötsligt händer det! Interlinked tecknar sitt första stora distributionsavtal – med garanterad intäkt på 33 MSEK.
Interlinked AB har tecknat sitt första stora internationella distributionsavtal, med ett garanterat försäljningsvärde om 33 miljoner kronor. Avtalet markerar ett viktigt genombrott i bolagets kommersialiseringsresa och bekräftar den växande efterfrågan på ReLink®.
Det fleråriga avtalet omfattar volymåtaganden och lägger grunden för snabb uppskalning på flera marknader.
“Det här är ett stort ögonblick för Interlinked. Ett avtal av denna storlek i ett så tidigt kommersialiseringsskede är ett tydligt kvitto på att efterfrågan är stort och att vår lösning gör skillnad. Nu accelererar vi.,” säger Katarina Hedbeck, vd och medgrundare av Interlinked AB.
ReLink® är en patenterad, säkerhetskoppling med dubbla ventiler som minskar oavsiktligt utryckta ven- och njurkatetrar, förbättrar patientsäkerheten och sänker vårdkostnader. Produkten används idag inom både human- och djursjukvård.
Detta är det första av flera planerade distributionsavtal i bolagets internationella expansionsfas.
Om Interlinked AB
Interlinked är ett svenskt bolag med en medicinteknisk plattformsteknik som ökar patientsäkerheten, effektiviserar vårdflöden och minskar kostnader för vårdgivare. Bolaget står inför en accelererad tillväxtfas.
För intressenter som vill följa vår tillväxtresa
Interlinked välkomnar dialog med investerare, partners och aktörer som vill vara del av nästa steg i bolagets internationella expansion.
Kontakt
Katarina Hedbeck, CEO
[email protected]
www.interlinked.care
