OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2026

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för andra kvartalet 2026 nu finns tillgänglig som PDF på koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Delårsrapporten Q2 2026 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 18 augusti på följande länk: https://access.dnbcarnegie.com/companies/1392/live och kan även nås via OssDsigns hemsida.

Andra kvartalet i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 37 776 TSEK (46 522), vilket ger en flack tillväxt kvartal-över-kvartal med konstanta växelkurser, eller 2,4% tillväxt enligt rapporterade siffror. Försäljningstillväxten är i linje med förväntan samt med vår vägledning till marknaden.

Bruttomarginalen om 92,1% är en förbättring jämfört med 91,6% i det första kvartalet 2026 men lägre än de 96,8% i andra kvartalet föregående år. Bruttomarginalen påverkades fortsatt negativt av temporära mixeffekter.

Rapporterat rörelseresultat om -12 348 TSEK (-6 936).

Justerat rörelseresultat (EBIT) om -11 975 TSEK (-6 203), där en minskning i icke-försäljningsrörliga kostnader bidrog till att dämpa effekten av den lägre bruttovinsten.

Rörelsekostnaderna var lägre än föregående år, med icke-försäljningsrörliga kostnader på oförändrad nivå. Försäljningsrörliga kostnader minskade till 44,8% (48,6%) av nettoomsättningen i kvartalet.

Periodens resultat uppgick till -11 408 TSEK (-8 340).

Resultat per aktie låg stadigt på -0,1 SEK (-0,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 811 TSEK (-11 895), i nivå med föregående år, till följd av en gynnsam rörelsekapitalutveckling.

Första halvåret i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 74 655 TSEK (91 016), vilket motsvarar en minskning om 10% med konstanta växelkurser, eller 18% i rapporterade siffror. Den väsentliga skillnaden i tillväxttakt beror uteslutande på valutadeprecieringen av USD gentemot SEK, från 10,2 till 9,2, mellan jämförelseperioderna.

Bruttomarginal om 91,9% (96,6%), fortsatt negativt påverkade mixeffekter.

Rapporterat rörelseresultat om -25 813 TSEK (-19 633).

Justerat rörelseresultat om -25 363 TSEK (-11 766), som en direkt följd av lägre försäljning och bruttomarginal, med en viss dämpningseffekt från rörelsekostnaderna.

Rörelsekostnaderna var lägre än föregående år och försäljningsrörliga kostnader minskade till 45,9% (49,0%) av nettoomsättningen i perioden.

Periodens resultat uppgick till -22 882 TSEK (-22 917).

Resultat per aktie om -0,2 SEK (-0,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26 677 TSEK (-37 769), primärt drivet av den gynnsamma rörelsekapitalutvecklingen under det första halvåret 2026.

ANNONS

Väsentliga händelser under andra kvartalet

OssDsign Catalyst® överträffar tidigare generationers syntetiska bengraft som fristående behandling av trauma i preklinisk studie.

OssDsign utser Adam McCollister till ny Vice President of Sales.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut

Inga väsentliga händelser att rapportera efter det andra kvartalets slut.

ANNONS

För mer information, vänligen kontakta:

Mark Waugh, VD

+1 (260) 804-1342

mark.waugh@ossdsign.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige.