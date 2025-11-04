OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2025

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för tredje kvartalet 2025 nu finns tillgänglig som PDF på koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Tredje kvartalet i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 44 020 (35 728) TSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 35% jämfört med tredje kvartalet 2024 vid konstanta växelkurser, eller 23% i rapporterade siffror. Jämförelsen mellan kvartalen störs av sent inkomna ordrar i andra kvartalet, som tidigare rapporterats. Justerat för dessa ligger den underliggande tillväxten inom förväntat intervall.

Fortsatt stabil bruttomarginal på 95,6%, påverkad av normala mix- och valutakurseffekter, jämfört med 96,9% under samma kvartal föregående år.

Justerat EBIT på -5 319 (-9 835) TSEK var det bästa någonsin för OssDsign, även bättre än under första kvartalet i år. Underliggande tillväxt och fortsatt hög bruttomarginal, i kombination med kontrollerade rörelsekostnader, bidrog till detta justerade EBIT. Den negativa valutaeffekten på bruttoresultatet kompenseras till stor del av en positiv effekt på rörelsekostnaderna, vilket innebär att den endast marginellt påverkar rörelseresultatet.

Avsevärt lägre rörelsekostnader än föregående kvartal, inklusive en mindre positiv valutaeffekt från den starkare svenska kronan. I relativa termer låg försäljningsprovisionerna på en liknande nivå som föregående kvartal och betydligt lägre än under tredje kvartalet 2024.

EBIT (rapporterat) på -5 533 (-9 835) TSEK. Även oaktat justeringar är EBIT för tredje kvartalet det bästa någonsin för OssDsign.

Förlusten efter skatt uppgick till 5 781 (9 760) TSEK.

Resultat per aktie ligger stadigt på -0,1 (-0,1) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten om -8 919 (-8 694) TSEK påverkades negativt av vår medvetna lageruppbyggnad (4,0 MSEK) i förberedelse för ytterligare försäljningsacceleration. Övriga rörelsekapitalposter tar ut varandra i kvartalet.

Första nio månaderna i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 135 036 (92 494) TSEK, vilket motsvarar en fortsatt stark tillväxt på 54% jämfört med de första nio månaderna 2024 vid konstanta växelkurser, eller 46% i rapporterade siffror.

Bruttomarginalen är fortsatt hög och uppgår till 96,3% för de första nio månaderna, jämfört med 94,7% för samma period föregående år.

Justerat EBIT på -17 086 (-37 164) TSEK demonstrerar en fortsatt hållbar nivå. Marginell negativ valutaeffekt på EBIT-nivå eftersom den negativa påverkan på bruttoresultatet kompenseras av en positiv effekt på rörelsekostnaderna.

Justerat för LTIP/teckningsoptionsrelaterade kostnader var rörelsekostnaderna högre än föregående år, vilket nästan uteslutande berodde på försäljningsrelaterade rörliga kostnader. I relativa termer var försäljningsprovisionerna betydligt lägre än föregående år.

EBIT (rapporterat) uppgick till -25 167 (-37 164) TSEK.

Förlusten efter skatt uppgick till 28 699 (36 597) TSEK.

Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,4) kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -46 688 (-55 346) TSEK, där LTIP/teckningsoptionsrelaterade kostnader, primärt i första kvartalet, och årsbonusutbetalningar, också i första kvartalet, påverkade kassaflödet med ca -18 MSEK. Vår lageruppbyggnad fortsatte som planerat under tredje kvartalet, medan övriga rörelsekapitalposter var oförändrade jämfört med föregående kvartal.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Effekten av OssDsign Catalyst® hos en patient med posttraumatisk artrit i fotleden publicerad i medicinsk tidskrift.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

Inga väsentliga händelser att rapportera efter det tredje kvartalets slut.



