En månad med försäljningsrekord och det bästa EBIT-resultatet någonsin för kvartalet
OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2025
Mest läst i kategorin
Karo Healthcare enters an exclusive license agreement with Moberg Pharma for MOB-015 in Europe
Karo Healthcare AB (“Karo”) has entered an exclusive licensing agreement with Moberg Pharma AB (“Moberg Pharma”) regarding the commercialisation of MOB-015 in Europe. The agreement comprises 19 European markets, enabling a coordinated launch across all key European markets under the leading global antifungal brand Lamisil®[1]. The agreement covers 19 markets, representing a …
OssDsign AB (publ) publishes Q3 2025 interim report
Record breaking sales month and best quarterly EBIT result OssDsign AB (publ) announces that the interim report for Q3 2025 is now available as a PDF on the company’s website www.ossdsign.com/reports. A PDF version is also attached to this press release. The Q3 2025 results will also be presented at an investor webcast today November …
Notice convening extraordinary general meeting in Shape Robotics A/S
Company announcement no 24-25 Copenhagen, November 03, 2025 The Board of Directors of Shape Robotics A/S (“Shape Robotics” or the “Company”) has today convened an extraordinary general meeting to be held on 08 December 2025 at 14:00 (2:00 PM CET) at the Company’s main offices located at Business Centre Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 Copenhagen, Denmark. The …
Bromsen i vindkraftsutbyggnaden syns tydligt – nu krävs åtgärder för att få fart på elektrifieringen
Under det tredje kvartalet 2025 kom årets första turbinbeställning, om enbart 25 megawatt (MW). I övrigt finns inga tecken på förbättrade marknadsförhållanden för större investeringar i vindkraft, visar Green Power Swedens nya statistik och prognos. Totalt kommer ca 2 gigawatt (GW) vindkraft att byggas fram till år 2027, men sedan stannar utbyggnaden av. Orsaken till …
Repello: Svensk uppfinning som utmanar råttgift med ljud
När forskare från Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet började studera hur råttor kommunicerar vid fara, upptäckte de något som skulle kunna förändra en hel bransch. Deras arbete ligger nu till grund för Repello – en svensk innovation som ersätter råttgift med ljud. Det hela började i ett akustiklabb vid Luleå tekniska universitet, där professor …
OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för tredje kvartalet 2025 nu finns tillgänglig som PDF på koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.
Delårsrapporten Q3 2025 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 4 november på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/q3-2025/ och kan även nås via OssDsigns hemsida.
Tredje kvartalet i siffror
- Nettoomsättningen uppgick till 44 020 (35 728) TSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 35% jämfört med tredje kvartalet 2024 vid konstanta växelkurser, eller 23% i rapporterade siffror. Jämförelsen mellan kvartalen störs av sent inkomna ordrar i andra kvartalet, som tidigare rapporterats. Justerat för dessa ligger den underliggande tillväxten inom förväntat intervall.
- Fortsatt stabil bruttomarginal på 95,6%, påverkad av normala mix- och valutakurseffekter, jämfört med 96,9% under samma kvartal föregående år.
- Justerat EBIT på -5 319 (-9 835) TSEK var det bästa någonsin för OssDsign, även bättre än under första kvartalet i år. Underliggande tillväxt och fortsatt hög bruttomarginal, i kombination med kontrollerade rörelsekostnader, bidrog till detta justerade EBIT. Den negativa valutaeffekten på bruttoresultatet kompenseras till stor del av en positiv effekt på rörelsekostnaderna, vilket innebär att den endast marginellt påverkar rörelseresultatet.
- Avsevärt lägre rörelsekostnader än föregående kvartal, inklusive en mindre positiv valutaeffekt från den starkare svenska kronan. I relativa termer låg försäljningsprovisionerna på en liknande nivå som föregående kvartal och betydligt lägre än under tredje kvartalet 2024.
- EBIT (rapporterat) på -5 533 (-9 835) TSEK. Även oaktat justeringar är EBIT för tredje kvartalet det bästa någonsin för OssDsign.
- Förlusten efter skatt uppgick till 5 781 (9 760) TSEK.
- Resultat per aktie ligger stadigt på -0,1 (-0,1) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten om -8 919 (-8 694) TSEK påverkades negativt av vår medvetna lageruppbyggnad (4,0 MSEK) i förberedelse för ytterligare försäljningsacceleration. Övriga rörelsekapitalposter tar ut varandra i kvartalet.
Första nio månaderna i siffror
- Nettoomsättningen uppgick till 135 036 (92 494) TSEK, vilket motsvarar en fortsatt stark tillväxt på 54% jämfört med de första nio månaderna 2024 vid konstanta växelkurser, eller 46% i rapporterade siffror.
- Bruttomarginalen är fortsatt hög och uppgår till 96,3% för de första nio månaderna, jämfört med 94,7% för samma period föregående år.
- Justerat EBIT på -17 086 (-37 164) TSEK demonstrerar en fortsatt hållbar nivå. Marginell negativ valutaeffekt på EBIT-nivå eftersom den negativa påverkan på bruttoresultatet kompenseras av en positiv effekt på rörelsekostnaderna.
- Justerat för LTIP/teckningsoptionsrelaterade kostnader var rörelsekostnaderna högre än föregående år, vilket nästan uteslutande berodde på försäljningsrelaterade rörliga kostnader. I relativa termer var försäljningsprovisionerna betydligt lägre än föregående år.
- EBIT (rapporterat) uppgick till -25 167 (-37 164) TSEK.
- Förlusten efter skatt uppgick till 28 699 (36 597) TSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,4) kronor.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -46 688 (-55 346) TSEK, där LTIP/teckningsoptionsrelaterade kostnader, primärt i första kvartalet, och årsbonusutbetalningar, också i första kvartalet, påverkade kassaflödet med ca -18 MSEK. Vår lageruppbyggnad fortsatte som planerat under tredje kvartalet, medan övriga rörelsekapitalposter var oförändrade jämfört med föregående kvartal.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
- Effekten av OssDsign Catalyst® hos en patient med posttraumatisk artrit i fotleden publicerad i medicinsk tidskrift.
Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut
- Inga väsentliga händelser att rapportera efter det tredje kvartalets slut.
Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-11-04 07:00 CET.
För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: [email protected]
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)
Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige.