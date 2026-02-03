OssDsign AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2025

OssDsign AB (publ) meddelar att bokslutskommunikén för 2025 nu finns tillgänglig som PDF på koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Bokslutskommunikén för 2025 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 3 februari på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/q4-2025/ och kan även nås via OssDsigns hemsida.

Fjärde kvartalet i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 45 123 (41 446) TSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 24% jämfört med fjärde kvartalet 2024 vid konstanta växelkurser, eller 9% i rapporterade siffror. USD/SEK-kursen försämrades ytterligare under kvartalet, till ett kvartalssnitt om 9,42, jämfört med snittkursen 10,76 i fjärde kvartalet 2024. Underliggande tillväxt, kvartal-på-kvartal, var 4%.

Fortsatt stabil bruttomarginal om 96,3% (96,8%), en ökning jämfört med föregående kvartal innevarande år, trots negativa valutakurseffekter.

Justerat EBIT om -9 411 (-12 261) TSEK, justerat för kostnader i samband med VD-bytet, var avsevärt bättre än motsvarande period föregående år.

Justerade rörelsekostnader var på nivå med föregående år och, som förväntat, högre än föregående kvartal innevarande år, primärt drivet av personalökningen inom försäljning.

EBIT (rapporterat) på -21 588 (-12 260) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till -22 288 (-13 058) TSEK.

Resultat per aktie om -0,2 (-0,1) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten om -16 886 (-7 033) TSEK påverkades negativt av 8 MSEK i engångskostnader avseende VD-bytet. Justerat för engångskostnader uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 8,9 MSEK.

Helåret i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 180 159 (133 940) TSEK, vilket motsvarar en stark årlig tillväxt om 45% jämfört med helåret 2024 vid konstanta växelkurser, eller 35% i rapporterade siffror. USD/SEK-kursen har gått från 11,28 till 9,20 sedan årets början, vilket motsvarar en kursförsämring om 18,4% eller 14,4 MSEK mindre i nettoomsättning.

Bruttomarginalen förblev hög och uppgick till 96,3% för helåret, jämfört med 95,4% för 2024.

Justerat EBIT om -26 499 (-49 425) TSEK demonstrerar en avsevärd förbättring jämfört med föregående år. Marginell valutaeffekt på EBIT-nivå eftersom den negativa påverkan på bruttoresultatet kompenseras av en positiv effekt på rörelsekostnaderna.

Justerat för kostnader avseende incitamentsprogram och VD-byte var icke-försäljningsrörliga kostnader marginellt högre än föregående år, drivet av personalökningen inom försäljning. I relativa termer var försäljningsprovisioner och avgifter betydligt lägre än föregående år.

EBIT (rapporterat) uppgick till -46 757 (-49 425) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till -50 988 (-49 656) TSEK.

Resultat per aktie uppgick till -0,5 (-0,5) kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten om -64 034 (-62 379) TSEK. Justerat för betalningar avseende incitamentsprogram och VD-byte uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -49,0 MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

OssDsign stärker sin kommersiella närvaro i västra USA genom nya IDN-avtal.

OssDsign utser Mark Waugh till ny VD.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets slut

Inga väsentliga händelser att rapportera efter det fjärde kvartalets slut.

Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-02-03 07:00 CET.

