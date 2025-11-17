Netlight, ett ledande konsultbolag inom digitalisering, fortsätter sin internationella tillväxtresa genom att öppna två nya kontor i Madrid och Göteborg. Denna expansion bygger vidare på de senaste etableringarna i Toronto och London och stärker därmed Netlights engagemang att driva digital transformation i Europa och Nordamerika.
Netlight expanderar med nya kontor i Madrid och Göteborg – ett strategiskt steg mot europeisk innovation
”Att öppna ett kontor i Göteborg gör att vi kommer närmare fantastiska talanger och några av de just nu mest transformativa branscherna. Många av de talanger vi har mött genom åren har inte haft möjlighet att flytta till Stockholm, eftersom de har sina liv här i Göteborg. Nu kommer vi till dem istället” säger Mattias Falkehag, Managing Partner Göteborg
Göteborgskontoret blir en del av Netlights nordiska nätverk tillsammans med kontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Etableringen möter den ökande efterfrågan på digitalisering inom nyckelbranscher som fordonsindustrin, life science och innovation för hållbar utveckling.
Det nya Madridkontoret markerar Netlights inträde på den spanska marknaden. Med ett redan etablerat kundnätverk i Spanien är etableringen ett naturligt steg i bolagets tillväxt och en strategisk inkörsport till Sydeuropa.
”Spanien har en stark ekonomisk tillväxt och håller snabbt på att bli en ledande kraft inom Europas digitala ekonomi, med stora möjligheter till digital transformation. Genom att öppna ett kontor i Madrid kan vi dela vår expertis och stötta spanska organisationer samtidigt som vi bidrar till regionens utveckling”, säger Steve Behrendt, Managing Partner Spanien
Kontoret i Madrid kommer att specialisera sig på digital produktutveckling, UX-design, mjukvaruutveckling, teknisk rådgivning, M&A, data och AI, inom branscher som digital handel, energi och förnybar energi, finans, försäkring och mobiltet.
”Genom att etablera oss i både Göteborg och Madrid tar vi ytterligare ett steg mot vår vision att stärka företag med innovativa och hållbara lösningar. De nya kontoren stärker vår europeiska närvaro och gör det möjligt att samarbeta ännu närmare med både nuvarande och framtida kunder. Vi ser verkligen fram emot att bidra till utvecklingen i dessa dynamiska regioner” säger Katri Junna, CEO Netlight
Med kontoren i Göteborg och Madrid utökar Netlight sin internationella närvaro till 15 kontor i tio länder. Detta ligger i linje med företagets mål att skapa värde genom strategiskt samarbete globalt.
About Netlight
Netlight is an international digital consulting firm, helping leading companies to succeed in the digital landscape, from advice to implementation. Our service contains the collective intelligence of 2000 consultants offering a comprehensive range of digital services, from strategy to technology. We support industries that are facing new challenges and opportunities based on new technology, to make better business. Netlight has been awarded several times for profitable growth and management, as a top employer, and for our engagement in Diversity, Equity, and Inclusion. Located in Stockholm, Gothenburg, Oslo, Helsinki, Copenhagen, Munich, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zurich, Cologne, Amsterdam, London, Madrid and Toronto. Co-creating the future today, since 1999. www.netlight.com
Contact:
Anna Moore
Senior PR Strategist
070-2369308
[email protected]