Netlight expanderar med nya kontor i Madrid och Göteborg – ett strategiskt steg mot europeisk innovation

”Att öppna ett kontor i Göteborg gör att vi kommer närmare fantastiska talanger och några av de just nu mest transformativa branscherna. Många av de talanger vi har mött genom åren har inte haft möjlighet att flytta till Stockholm, eftersom de har sina liv här i Göteborg. Nu kommer vi till dem istället” säger Mattias Falkehag, Managing Partner Göteborg



Göteborgskontoret blir en del av Netlights nordiska nätverk tillsammans med kontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Etableringen möter den ökande efterfrågan på digitalisering inom nyckelbranscher som fordonsindustrin, life science och innovation för hållbar utveckling.

Det nya Madridkontoret markerar Netlights inträde på den spanska marknaden. Med ett redan etablerat kundnätverk i Spanien är etableringen ett naturligt steg i bolagets tillväxt och en strategisk inkörsport till Sydeuropa.

”Spanien har en stark ekonomisk tillväxt och håller snabbt på att bli en ledande kraft inom Europas digitala ekonomi, med stora möjligheter till digital transformation. Genom att öppna ett kontor i Madrid kan vi dela vår expertis och stötta spanska organisationer samtidigt som vi bidrar till regionens utveckling”, säger Steve Behrendt, Managing Partner Spanien

Kontoret i Madrid kommer att specialisera sig på digital produktutveckling, UX-design, mjukvaruutveckling, teknisk rådgivning, M&A, data och AI, inom branscher som digital handel, energi och förnybar energi, finans, försäkring och mobiltet.

”Genom att etablera oss i både Göteborg och Madrid tar vi ytterligare ett steg mot vår vision att stärka företag med innovativa och hållbara lösningar. De nya kontoren stärker vår europeiska närvaro och gör det möjligt att samarbeta ännu närmare med både nuvarande och framtida kunder. Vi ser verkligen fram emot att bidra till utvecklingen i dessa dynamiska regioner” säger Katri Junna, CEO Netlight

Med kontoren i Göteborg och Madrid utökar Netlight sin internationella närvaro till 15 kontor i tio länder. Detta ligger i linje med företagets mål att skapa värde genom strategiskt samarbete globalt.

