Foxway stärker sin koncernledning för att expandera sin europeiska närvaro och driva kundcentrerad innovation

Rohit Sodha har utsetts till ansvarig för affärsområdet Recommerce Mobile, vilket markerar ett viktigt steg i att stärka Foxways europeiska tillväxtresa. Med bas i München i Tyskland kommer Rohit att spela en central roll i att expandera Foxways närvaro i Europa och skala upp det cirkulära mobilerbjudandet för att möta den snabbt ökande kundefterfrågan.

Rohit har en bred internationell erfarenhet från ledande globala företag, inklusive Amazon, DHL och Bunzl. Med expertis inom kommersiell strategi, M&A och cirkulär tech är han väl positionerad att accelerera Foxways fortsatta tillväxt och innovation.

”Jag är glad över att ansluta till Foxway i ett så viktigt skede och bidra till att expandera våra cirkulära lösningar i Europa, där efterfrågan på hållbara tjänster fortsätter att växa snabbt,” säger Rohit Sodha.

Vidare börjar Erik Hedström på Foxway som IT-direktör. Erik kommer att leda resan mot en mer kundcentrerad IT-organisation, driva innovation, accelerera digitalisering och möjliggöra smartare och mer effektiva arbetssätt i hela verksamheten. Erik har haft ledande roller inom digital transformation och affärsutveckling i företag som Rexel Sverige, Relacom och Ericsson.

”Genom att stärka hur vi arbetar med digitalisering kan vi bättre stötta verksamheten, öka effektiviteten och skapa mer värde för våra kunder,” säger Erik Hedström.

”Dessa utnämningar innebär en förstärkning av Foxways kapacitet. Rohit och Eriks samlade erfarenhet och nya perspektiv kommer att spela en viktig roll när vi fortsätter att expandera vår närvaro i Europa och accelererar utvecklingen av mer kundcentrerade och innovativa lösningar,” säger Patrick Höijer, VD för Foxway.

Rohit Sodha har redan tillträtt sin tjänst, medan Erik Hedström tillträder sin roll den 4 maj.

Foxway är en ledande europeisk leverantör av cirkulära tech-tjänster till stora företag, offentlig sektor och återförsäljare av hemelektronik. Med en tydlig vision om att bli världens främsta as-a-service-företag för cirkulär tech, hjälper Foxway sina kunder att integrera hållbarhet i kärnan av sin verksamhet.

Sedan starten 2009 har bolaget haft en stark organisk tillväxt, som ytterligare har accelererats genom strategiska förvärv. Foxway har sitt huvudkontor i Sverige, över 1 000 medarbetare och en global kundbas i mer än 100 länder.

