DNB Carnegie tecknar avtal med Finansförbundet

”Jag ser mycket positivt på att DNB Carnegie har valt att teckna kollektivavtal med Finansförbundet. Det är ett avtal som är särskilt anpassat för den komplexa finansbransch där DNB Carnegie befinner sig och det kommer att tjäna de anställda väl”, säger Camilla Linder, ordförande Finansförbundet.

2015 tecknade Finansförbundet och Finansarbetsgivarna ett kollektivavtal utan slutdatum. Upplägget skiljer sig markant från hur det ser ut på den övriga arbetsmarknaden, där regelbundna omförhandlingar gäller. Finansförbundets kollektivavtal utvecklas i stället genom ett tätt samarbete mellan parterna i en löpande avtalsdialog. Det är ett arbetssätt som tar den svenska modellen ytterligare ett steg och har kommit att kallas Finansmodellen.

Under åren har kollektivavtalet inneburit automatiska uppräkningar av ersättningar. Avtalet har gett goda förutsättningar för lokala avtalslösningar och partsgemensamma satsningar, som till exempel Lika lön-projektet med syftet att åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Finansmodellens arbetssätt har även möjliggjort samverkan i centrala frågor som arbetsmiljö, pension och påverkansarbete på EU-nivå.

”Finansförbundets kollektivavtal har levererat bra löneökningar för finansanställda och Finansmodellen innebär en löpande dialog om hållbara arbetsvillkor och branschens utvecklingsbehov. Nu ser Finansförbundet fram emot att i dialog med medlemmar och förtroendevalda på DNB Carnegie stötta den lokala processen med att implementera kollektivavtalet”, säger Camilla Linder.

Fakta:

Från och med 1 januari 2026 har DNB Carnegie valt att teckna kollektivavtal med Finansförbundet.

Finansförbundets kollektivavtal ger trygga löner och anställningsvillkor för finansanställda. Det innebär fördelar som till exempel ordinarie arbetstid på 38,5 timmar per vecka och 27 semesterdagar, möjlighet att teckna lokala avtal på arbetsplatsen och skyddad lön vid omorganisationer.

