ACUVI AB etablerar japanskt dotterbolag och öppnar nytt säljkontor i Tokyo

Uppsala, Sverige — ACUVI AB, ett svenskt teknikbolag specialiserat på nanoprecisa piezo rörelselösningar, har slutfört registreringen av sitt japanska dotterbolag, ACUVI KK, och öppnar nu ett nytt säljkontor i Tokyo. Denna expansion stärker ACUVIs långsiktiga åtagande till den asiatiska marknaden och förbättrar stödet till kunder och partners inom viktiga högteknologiska sektorer.

Det nya kontoret i Tokyo kommer att betjäna branscher som medicinteknik, halvledare och labbautomation, samtidigt som det förstärker ACUVIs serviceorganisation och applikationsingenjörskapacitet i den bredare asiatiska regionen.

“Genom att etablera en direkt närvaro i Japan kan vi ge snabbare stöd och hjälp till våra distributörer i regionen, och vi blir mer tillgängliga för både dem och deras kunder för att utveckla nya lösningar tillsammans med slutkunden. Detta arbetssätt har visat sig framgångsrikt på andra marknader”, säger Nils Sjöholm, vd för ACUVI AB.

Med både ett dotterbolag och ett säljkontor i Tokyo kommer ACUVI att erbjuda bättre produkt­tillgänglighet, lokalt tekniskt stöd och designhjälp till befintliga kunder. Bolaget förväntar sig också att identifiera nya möjligheter till samarbeten och långsiktiga partnerskap i hela Asien.

“Japan är allmänt erkänt för sin designkultur och avancerade tillverkning av högteknologiska produkter”, säger Marcus Hedenskog, representativ direktör för ACUVI KK, som har nästan tjugo års erfarenhet av affärer i Japan och APAC. “ACUVIs piezo rörelselösningar, med sin nanoprecisa kontroll och kompakta form, passar perfekt för applikationer där prestanda och tillförlitlighet är avgörande. Genom att integrera våra lösningar i sina produkter kan kunderna nå högre precision och förbättrad total prestanda.”

För mer information, vänligen kontakta:

Nils Sjöholm, VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser:

Corpura Fondkommission AB

ca@corpura.se

+46 (0)72 252 34 51

Om Acuvi

Behovet av allt högre precision ökar inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och automation. Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller unika teknologier och avancerade system för att stödja denna utveckling. Våra kunder tillverkar till exempel operationsrobotar, utrustning för tillverkning av halvledare och diagnostiksystem. Acuvi har egen lokal närvaro i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Uppsala och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2026.