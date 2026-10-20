Ny undersökning: Resenärerna ratar AI som reseledare - men gör tummen upp för priskoll

Men semestern vill vi fortfarande bestämma själva

När AI går från assistent till pretentiös reseledare sjunker entusiasmen.

Bara 44 procent känner sig bekväma med att låta AI planera själva resrutten. Totalt säger 57 procent att de hellre själva behåller kontrollen över resan än låter en AI fatta besluten åt dem.

Det har de senaste åren talats mycket om AI-system som ska känna kunden så väl att de automatiskt kan föreslå hotell, aktiviteter, restauranger och till och med hur hotellrummet ska se ut.

Sociala medier går gränsen

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61 procent accepterar att AI använder önskemål som resenären själv har lämnat. 56 procent är bekväma med att tidigare hotellvistelser används för att förbättra framtida resor.

Men när hotellen börjar analysera hur vi beter oss på nätet sjunker entusiasmen till 43 procent.

Sociala medier är ännu känsligare. Bara 34 procent vill att hotell använder information därifrån för att skapa personliga erbjudanden.

Det finns alltså en ganska tydlig skillnad mellan att berätta för ett hotell att man vill ha ett tyst rum och att hotellets AI på egen hand upptäcker att man gillar naturviner, Ducati och bilder från Mallorca.

Hotellen använder allt mer AI bakom kulisserna. Gästerna verkar uppskatta hjälpen så länge tekniken inte blir för närgången. (Foto: Pressbild)

Hotellen behöver människor

Josef Starýchfojtů, produkt- och teknikchef på Mews, menar att hotellbranschen måste förstå skillnaden mellan uppgifter gästen vill slippa och beslut gästen faktiskt vill vara delaktig i.

”Har man fel där kan även bra AI kännas påträngande”, säger han.

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Mews slutsats är att AI främst bör arbeta bakom kulisserna med repetitiva arbetsuppgifter, medan hotellpersonalen får mer tid över till gästerna.

Låt AI hitta det billigaste rummet, översätta taxichauffören och hålla reda på flygtiderna.

Vilken bar du ska gå till på kvällen kan du fortfarande få nöjet att välja fel helt själv.

Fakta: Mews utmanar Oracle på hotellen

Mews är ett snabbväxande teknikbolag som bygger operativsystem för hotell. Systemet hanterar bland annat bokningar, priser, betalningar, in- och utcheckning och andra delar av den dagliga hotellverksamheten.

Svenska Kinnevik är en tung ägare. I januari 2026 investerade Kinnevik ytterligare 20 miljoner euro när Mews tog in totalt 264 miljoner euro till en värdering på 2,1 miljarder euro. Efter rundan blev Kinnevik bolagets största investerare med 10 procent av aktierna.

I Norden har Mews fått en kund som verkligen räknas. Petter Stordalens Strawberry, tidigare Nordic Choice Hotels, har flyttat hela sin hotellportfölj till Mews. Nära 230 hotell inom bland annat Clarion, Quality Hotel och Comfort Hotel använder systemet.

På andra sidan står Oracle, den gamla tungviktaren inom hotellens datasystem. Nordens största hotellbolag Scandic har valt Oracle Hospitality OPERA Cloud som gemensam plattform för sina hotell och centrala funktioner.

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Det gör Norden till en intressant arena för nästa hotellkrig. Strawberry kör Mews. Scandic kör Oracle. Striden handlar inte om vem som bäddar bäst, utan om vem som äger systemet bakom receptionen.