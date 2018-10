Ola Rollén gör miljoninvestering i finländskt spelbolag

Hexagon-vd:n Ola Rollén investerar i den First North-listade finländska spelutvecklaren Nitro Games – som tagit in 47 miljoner kronor. Rollén är ny delägare via sitt Cypernbaserade investmentbolag Isskosala. Nitro Games börsrusar med 30 procent.