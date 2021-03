Norwegians grundare och fd vd Bjørn Kjos backar nytt lågprisflygbolag

Bjørn Tore Larsen, grundare och största ägare i norska OSM Group, startar ett nytt lågprisflygbolag med Norwegians förre vd Bjørn Kjos och hans partner Bjørn H. Kise bland bolagets största ägare. Företaget har tagit in 24 miljoner dollar inför en planerad notering på Euronext Growth på Oslo Börs. Bjørn Tore Larsen äger, via sitt bolag BT Larsen & Co., cirka 53 procent av aktierna i Norse Atlantic Airways samt ytterligare 10 procent via intressebolag. Bjørn Kjos och Bjørn H. Kise äger 15 procent respektive 12 procent av aktierna. Det rapporterar norska Dagens Naeringsliv.

Det nystartade flygbolaget kommer att fokusera på långdistansrutter mellan Europa och USA och använda sig av Norwegians gamla långdistansflygplan, Boeing 787 Dreamliners. De första flygningar planeras ske i december i år.

– Vi har nu en historisk möjlighet att bygga ett nytt flygbolag från början. När världen öppnar igen kommer det att finnas ett behov av ett innovativt lågprisbolag på den interkontinentala marknaden, ett företag som fokuserar på mer miljövänliga flygplan med lägre bränsleförbrukning. Vi har branschkunskap och har säkrat moderna Dreamliners på mycket bra villkor. Norse Atlantic Airways kommer att ge de flesta människor möjlighet att resa mellan kontinenterna, utan att det kostar för mycket, säger Bjørn Tore Larsen, företagets grundare och vd, i ett pressmeddelande.