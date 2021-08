Norwegian: Noll räntebärande nettoskuld

Under första halvåret 2021 minskade kapaciteten (ASK) med 94 procent jämfört med samma period förra året. Totala intäkter under första halvåret 2021 var 591 miljoner NOK, jämfört med 7.138 miljarder NOK under samma period förra året, en minskning med 92 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enhetsintäkterna ökade med 22 procent till följd av en ökning av biljettintäkterna per passagerarkilometer med 93 procent och en minskning av fyllnadsgraden med 28,8 procentenheter. Den genomsnittliga sträckningslängden har minskat med 62 procent. I slutet av första halvåret 2021 bestod företagets flotta av 51 flygplan. På grund av resebegränsningar och låg efterfrågan var upp till 32 av flygplanen i drift.

Under andra kvartalet 2021 slutförde Norwegian en omstruktureringsprocess som ledde till att bolagets eget kapital ökade till 10,7 miljarder norska kronor.

– Resultaten påverkas fortfarande av internationella resebegränsningar. Samtidigt har Norwegian nu en mer solid finansiell ställning, och vi kan planera målmedvetet för framtiden med förnyat mod. Biljettbokningarna fortsätter att öka i takt med resebegränsningar och fler vaccinerade personer. Vi förväntar oss att denna utveckling kommer att fortsätta under resten av 2021 och 2022, säger Norwegians vd Geir Karlsen i en skriftlig kommentar..

Likvida medel uppgick till 7,475 miljarder norska kronor i slutet av första halvåret 2021, en ökning med 4,808 miljarder norska jämfört med slutet av 2020. Norwegian har nu en finansiellt omstrukturerad balansräkning med nästan noll räntebärande nettoskuld, och en justerad storlek på verksamheten.