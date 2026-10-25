Starbucks-miljonären byggde privat lyxanläggning – tvingas riva allt

Den brittiske entreprenören Mark Hepburn har hamnat på fel sida i en rättstvist.

Därför måste han nu tvingas riva sin privata tennisbana, sitt gym och flera andra byggnader på en lantlig tomt i Hampshire.

Endast en järnvägsvagn får stå kvar efter att myndigheterna bedömt att anläggningarna skadar områdets lantliga karaktär.

Skaffat alpackor som husdjur

Hepburn, 54, ägde fram till oktober 2024 kafékedjan 23.5 Degrees, en av Storbritanniens största franchisetagare för Starbucks. Företaget driver omkring 110 kaféer i landet.

Han köpte ett hus med sex sovrum i byn Durley, nära Southampton, för 740 000 pund i december 2017, skriver The Independent.

Bakom huset finns en tomt på omkring 1,2 hektar där han lät anlägga en blå tennisbana, ett gym, en bar, ett tv-rum och en lekplats för barn.

Hepburn hävdade att marken hade använts som trädgård av tidigare ägare och att hans familj fortsatte att använda den på samma sätt. Han uppgav också att familjen skaffat alpackor som husdjur på tomten.

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