25 okt.
2026

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Starbucks-miljonären byggde privat lyxanläggning – tvingas riva allt

winchester
Alpackor sågs som husdjur snarare som en del av ett lantbruk av kommunen. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Alpackor som husdjur och flera lyxiga byggnader. Det skaffade sig Mark Hepburn på sin mark utanför Southampton. Men nu får han backa.

Den brittiske entreprenören Mark Hepburn har hamnat på fel sida i en rättstvist.

Därför måste han nu tvingas riva sin privata tennisbana, sitt gym och flera andra byggnader på en lantlig tomt i Hampshire.

Endast en järnvägsvagn får stå kvar efter att myndigheterna bedömt att anläggningarna skadar områdets lantliga karaktär.

Skaffat alpackor som husdjur

Hepburn, 54, ägde fram till oktober 2024 kafékedjan 23.5 Degrees, en av Storbritanniens största franchisetagare för Starbucks. Företaget driver omkring 110 kaféer i landet.

Han köpte ett hus med sex sovrum i byn Durley, nära Southampton, för 740 000 pund i december 2017, skriver The Independent.

Bakom huset finns en tomt på omkring 1,2 hektar där han lät anlägga en blå tennisbana, ett gym, en bar, ett tv-rum och en lekplats för barn.

Hepburn hävdade att marken hade använts som trädgård av tidigare ägare och att hans familj fortsatte att använda den på samma sätt. Han uppgav också att familjen skaffat alpackor som husdjur på tomten.

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Menar att det saknas belägg

Konflikten med Winchester kommunfullmäktige uppstod när kommunen ifrågasatte markens användning.

Eftersom alpackorna hölls som husdjur och inte i kommersiellt jordbruk krävde kommunen en ansökan om intyg för den lagliga markanvändningen.

Ansökan lämnades in i maj 2023 men avslogs två månader senare. Kommunen ansåg att det saknades tillräckliga belägg för att marken hade använts som trädgård under minst tio sammanhängande år, vilket krävs för ett sådant intyg.

Hepburn hade lämnat in försäkringar från sig själv och den tidigare ägaren om att marken använts som trädgård sedan 1988.

Kommunen hänvisade dock till motstridiga uppgifter om att området på senare år hade använts för jordbruksändamål.

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Grannar funderade på flytt

Efter avslaget byggdes gymmet och baren under slutet av 2023, följt av tennisbanan 2024. Hepburn ansåg att byggnationerna omfattades av reglerna för tillåten utveckling och sökte därför inte separat bygglov.

Överklagandet avslogs efter en planprövning i Winchester, skriver kommunen på sin hemsida. Inspektören bedömde att byggnaderna och den ökade bostadsrelaterade aktiviteten förändrat områdets karaktär och försämrat landskapsbilden.

Winchesters kommun välkomnade beslutet och uppgav att den kommer att fortsätta arbeta med markägaren för att säkerställa att anläggningarna avlägsnas inom den fastställda tidsramen.

Hepburns grannar hade tidigare kritiserat byggprojekten och klagat på det återkommande byggarbetet. En granne uppgav att störningarna var den främsta anledningen till att han övervägde att flytta.

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