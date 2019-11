Nordic Capital vill sälja Munters

Nordic Capital vill sälja 20 procent av Munters, EU funderar på egen digitalvaluta och Norwegian tar in 2,6 miljarder kronor. Här ser du morgonens nyheter.

Nordic Capital vill sälja 20 procent av Munters

Riskkapitalbolaget Nordic Capital vill sälja 20 procent av aktiekapitalet i Munters och har givit Carnegie och Jefferies uppdraget att sälja aktierna.

Nordic Capital är den största ägaren i Munters med 36,5 procent av kapital och röster i kyl- och fukthanteringsbolaget.

Den så kallade ”book-building”-processen inleddes vid börsens stängning på tisdagen.

Nordic Capital har åtagit sig att behålla sina resterande aktier i Munters under 90 dagar.

Wallenbergsstiftelsernas FAM har igår efter börsens stängning köpt motsvarande 7 procent av aktierna i Munters och äger därefter 21,1 procent av aktierna i Munters, enligt ett pressmeddelande.

EU funderar på egen digitalvaluta

Facebooks planer på att lansera nätvalutan libra får EU att fundera på att göra likadant.

I ett förslag till kommande gemensamt uttalande talas om både möjligheter och hot när det gäller så kallade kryptovalutor.

"Europeiska centralbanken och andra centralbanker i EU bör kunna undersöka möjligheterna såväl som utmaningarna med att ge ut digitala valutor", heter det i utkastet som nyhetsbyrån Reuters tagit del av inför EU-ländernas finansministermöte i Bryssel på fredag, skriver TT.

Än så länge väntar dock bara en diskussion om läget. Det gemensamma ställningstagandet om kryptovalutorna är tänkt att antas först vid nästa möte i december.

Asienbörser runt nollan

De flesta stora asiatiska ligger runt nollan på torsdagen i väntan på händelseutveckling i USA:s och Kinas handelsförhandlingar, rapporterar Reuters.

De två länderna har signalerat att de hoppas enas om ett "fas ett"-avtal, möjligen redan i november.

MSCI-index för aktier i Asien och Stillahavsregionen exklusive Japan sjunker 0,1 procent medan Nikkei-index stiger med 0,2 procent.

Amerikanska aktieindex stängde i det närmaste oförändrat på tisdagen efter när investerare pausade efter uppgpngar på hopp om ett handelsavtal. Det breda storbolagsindexet S&P 500 sjönk 0,1 procent.

Minifuturen för S&P 500 är oförändrad på onsdagsmorgonen, enligt Reuters.

Annons

Annons

Qbank ökar vinsten

Rörelseresultatet ökar till 2,1 (0,5) miljoner kronor under årets första nio månader jämfört med motsvarande period förra året.

Totala intäkterna ökade samtidigt till 20,8 miljoner kronor (18,6).

“Från och med 2019 har vi fokuserat bolagets verksamhet och erbjudande runt QBank 3.0. Omsättningen för dessa SaaS abonnemang ökade under tredje kvartalet med 26 procent jämfört med motsvarande period 2018”, skriver vd Jonas Bergh i delårsrapporten.

Norwegian tar in 2,6 miljarder kronor

Kursen för Norwegians riktade nyemission sätts till 40 norska kronor, motsvarande cirka 42 svenska kronor, per aktie, skriver Omni som hänvisar till norska E24. Det står klart efter en så kallad bookbuilding-process och innebär en rabatt på 13,2 procent jämfört med aktiens stängningskurs på tisdagen.

Därmed tar Norwegian in cirka 2,6 miljarder svenska kronor i nytt kapital.

Norwegian meddelade på tisdagseftermiddagen att bolaget planerar en riktad nyemission och att ställa ut en konvertibel obligation. Enligt flygbolaget övertecknades både emissionen och lånet och intresset var stort både från befintliga och nya investerare, skriver E24.

Pengarna ska göra att bolaget är fullt finansierat till år 2020 och framåt, heter det i ett pressmeddelande.

Riksbankens protokoll mjukt

Riksbankens penningpolitiska protokoll var något mjukare än väntat, skriver Swedbank i en kommentar.

“Martin Flodén uttryckte en viss oro över konjunktur- och inflationsutvecklingen och skulle dessa komma in sämre än väntat fram till decembermötet kommer han troligen att ansluta sig till Per Jansson och reservera sig. Vi bedömer dock fortfarande att en höjning i december är det mest troliga”, skriver Swedbank.

Även SEB tar upp protokollet i sitt morgonmejl.

“Gårdagens riksbanksprotokoll gav en något mer duvaktig känsla kring avsikten att höja i december jämfört med pressmeddelandet efter senaste räntebeskedet”, skriver SEB.

Softbank gör kraftig förlust

Teknikinvestmentbolaget Softbank redovisar kraftiga förluster i andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2019/2020, framgår av delårsrapporten, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Softbanks förlust uppgår till 700 miljarder yen, motsvarande 62 miljarder kronor. Det är klart mer än väntatde 26 miljarder kronor enligt Bloomberg News analytikersnitt, en siffra som påverkats särskilt av nedskrivningar avseende det nedlagda börsnoteringsfiaskot för innehavet Wework.

Omsättningen kom in på 2.300 miljarder yen. Här var 2.390 miljarder väntat. Rörelsevinsten avräknat förluster i den så kallade Visionsfonden, som kanaliserar investeringar till techbolag från företrädelsevis Saudiarabiens statliga överskott, uppgår till 266 miljarder yen, motsvarande 23 miljarder kronor.