Nordeas rörelseresultat före kreditförluster högre än väntat

De totala intäkterna uppgick till 2 438 miljoner euro (2 219), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.



Räntenettot uppgick till 1 255 miljoner euro (1 169), väntat 1 240 miljoner euro.



Provisionsnettot blev 920 miljoner euro (792), väntat var 902 miljoner euro.



Tradingnettot uppgick till 247 miljoner euro (217), konsensus 237 miljoner euro.



Rörelsekostnaderna uppgick till 1 101 miljoner euro (1 218), analytikerkonsensus var 1 108 miljoner euro.



Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 337 miljoner euro (1 001), väntat var 1 288 miljoner euro.



Kreditförlusterna uppgick till 56 miljoner euro (28), väntat var 44 miljoner euro.



Rörelseresultatet blev 1 281 miljoner euro (973).



I utdelning föreslås 0,69 euro per aktie, väntat 0,66. Utdelningen motsvarar en utdelningskvot på 70 procent, i enlighet med bolagets utdelningspolicy.



Under januari 2022 lämnade Nordea in en formell ansökan om ytterligare möjliga aktieåterköp till Europeiska centralbanken.



Med en avkastning på eget kapital på 11,2 procent och ett K/I-tal på 48 procent för 2021 har Nordea överträffat sina finansiella mål för helåret 2022 ett år före tidsplanen.



Nordeas nya finansiella mål för helåret 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent, understödd av ett K/I-tal på 45–47 procent.



"För 2022 förväntar vi oss att avkastningen på eget kapital når över 11 procent, understödd av ett K/I-tal på 49–50 procent, trots tillväxtinvesteringar och högre regleringskostnader, däribland den svenska bankskatten", skriver banken.



Den 17 februari anordnar Nordea en kapitalmarknadsdag för att presentera sitt finansiella mål och planer för den nya strategiperioden.