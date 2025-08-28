Realtid
Kina är störst på grön energi – och kol

Kina satsar mer på grön energi än någon. Men också på kol. Foto: (Matthias Schrader / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Kina är nu världens största investerare i grön energi. Landet når till och med klimatmål flera år i förväg. Men behovet av energi är så passt stort att jätten i öst samtidigt expanderar sina kolkraftverk.

Nu är Kina tveklöst den största investeraren i grön energi. Det konstaterar International Energy Agency (IEA) i sin senaste rapport.

”I dag är Kina den i särklass största energiinvesteraren globalt och spenderar dubbelt så mycket på energi som Europeiska unionen – och nästan lika mycket som EU och USA tillsammans, säger IEA:s vd Fatih Birol i rapporten.

Totalt har Kina investerat cirka 625 miljarder dollar i grön energi under året.

Har nått klimatmål i förtid

Kinas satsningar har också gett resultat fram tills nu gällande sina gröna investeringar.

Kina förväntar sig att överträffa sitt mål där icke-fossil energi ska stå för 20 procent av all förbrukad energi i slutet av 2025, säger Wang Hongzhi, direkör på Kinas National Energy Administration (NEA) till South China Morning Post.

Enligt Wang ska myndigheterna nu sikta på en andel på 25 procent till 2030.

Man har även lyckats nå sitt mål för sol- och vindkraft till 2030 sex år i förtid, rapporterar Bloomberg.

Kol är smolket i bägaren

Men allt är inte guld och gröna skogar när det kommer till Kinas energisatsningar. Landet är, och har länge varit, den absolut största konsumenten av kol de senaste åren. Vilket de också ser ut att förbli.

Kina har beställt så mycket som 21 gigawatt ny kolkraft under första halvåret 2025. Det är den högsta mängden sedan 2016, enligt Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) och Global Energy Monitor (GEM) i sin halvårsöversikt av Kinas kolprojekt för första halvåret 2025.

Totalt konsumerade Kina 91,9 exajoule kol under 2023. Det ska jämföras med Indiens andraplats på 22 exajoule och USA:s tredjeplats på 8,2 exajoule.

IEA har tidigare trott att Kina ska nå ”peak kol” 2022 och den senaste prognosen satte toppen nu i år 2025. Det återstår att se om Kina kommer att stanna här, eller fortsätta satsa på kol även framåt.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

