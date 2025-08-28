Kina är störst på grön energi – och kol

Nu är Kina tveklöst den största investeraren i grön energi. Det konstaterar International Energy Agency (IEA) i sin senaste rapport.

”I dag är Kina den i särklass största energiinvesteraren globalt och spenderar dubbelt så mycket på energi som Europeiska unionen – och nästan lika mycket som EU och USA tillsammans, säger IEA:s vd Fatih Birol i rapporten.

Totalt har Kina investerat cirka 625 miljarder dollar i grön energi under året.

Har nått klimatmål i förtid

Kinas satsningar har också gett resultat fram tills nu gällande sina gröna investeringar.

Kina förväntar sig att överträffa sitt mål där icke-fossil energi ska stå för 20 procent av all förbrukad energi i slutet av 2025, säger Wang Hongzhi, direkör på Kinas National Energy Administration (NEA) till South China Morning Post.

Enligt Wang ska myndigheterna nu sikta på en andel på 25 procent till 2030.

Man har även lyckats nå sitt mål för sol- och vindkraft till 2030 sex år i förtid, rapporterar Bloomberg.