– Varenda marknad visar rekordsiffror. Det som är unikt för vår marknad är att det handlar om så många bolag och så många i storleken mindre till mellanstora, säger Stockholmsbörsens noteringschef Adam Kostyál till TT.



Många konsumentbolag har noterats på börsen under året, bland dessa Söder sportfiske, Kjell & Co, Bokusgruppen, Hemnet och Desenio.



Stockholmsbörsens noteringschef tror även det fjärde kvartalet kommer vara aktivt på noteringsfronten. Bland bolagen som ska noteras finns biljätten Volvo Cars och optikerkedjan Synsam.



– Jag tror även fjärde kvartalet kommer vara väldigt aktivt, såväl på huvudlistan som First North. Vi tycker det är fantastiskt och många andra marknader tittar avundsjukt på oss, säger Kostyál.

Förra veckan meddelade Finansinspektionen att man på nytt behöver använda hela den lagstadgade handläggningstiden även för granskning av de prospektutkast som skickas in till efter att ha granskat det första utkastet.

Anledningen till det är att myndigheten fortfarande får in fler ansökningar än normalt.