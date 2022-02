Youtube måste sätta stopp för finansbluffarna

Alphabet, mer känt under varumärken som Google och Youtube, rapporterade i veckan att de drog in 8,6 miljarder dollar på annonser under fjärde kvartalet förra året och det enbart på den populära videoplattformen. Det är en astronomisk siffra som få andra medieföretag ens kan drömma om.

På samma sätt hade inget seriöst medieföretag kunnat drömma om att sälja annonsutrymme på det sätt som Youtube gör. Problemet är att tjänsten drar in stora belopp på tveksamma annonser, från krängandet av "underprodukter" som ska lösa det mesta i ditt liv, till rena bedrägerier ofta med koppling till löften om höga vinster på börsen eller kryptohandel. Att tänka sig att ett svenskt mediehus med ansvarig utgivare skulle göra detsamma är otänkbart.

Men i Youtubes värld är det vardag. Bakom de 8,6 miljarderna finns en automatiserad annonstjänst där i princip vem som helst kan lägga upp sina budskap verkar det som. Och floden är gigantisk. Youtube försvarar sig med att de har system som plockar bort oseriösa annonser. När SVT nyligen tog upp problemet med bluffannonser riktade till barn uppgav bolaget att de raderade i snitt 5 000 annonser per minut under 2019 – eller totalt 2,7 miljarder annonser.

Den "felfrekvensen" borde få vilken företagare som helst att fundera på hur man säljer sin tjänst. Med mer kundkännedom och en långsammare och mer kontrollerad publiceringsprocess skulle agnarna sållas från vetet redan från start i mycket högre grad än idag. Men då hade det inte blivit några 8,6 miljarder dollar i försäljning.

Att Youtube säger sig vara bra på att radera bluffannonser är även det en bluff. En "finansiell tjänst" som marknadsförts mot svenska tittare det senaste året har dykt upp flera gånger med långa intervaller i mitt flöde. Annonsfilmen är en så uppenbar bluff att man hissnar med digitalt manipulerade "vittnesmål" på svenska och bristfälligt översatt manus. För att inte tala om löftet om den automatiska handeln på börsen som ska göra mig stenrik samtidigt som jag äter min "tonfiskmacka".

Att ett av världens ledande it-företag som säger ha gjort stora framsteg inom AI och kvantdatorer inte kan upptäcka dessa bluffar är inte troligt. Man ska också minnas att Youtube faktiskt har fungerande system som detekterar och stoppar användare som laddar upp filmer med terrorpropaganda och antivaccin-budskap eller bara med fel musik pålagd i bakgrunden.

Vad värre är att det här inte är något nytt. En som till sist reagerade och försökte ställa Youtube till svars är Apple-grundaren Steve Wozniak som 2020 stämde bolaget för publicering av kryptobluffar där Wozniak användes som dragplåster tillsammans med andra kändisar. Ett av påståendena i stämningen var att Youtube rent av medverkade till bedrägerierna genom att inte reagera och ta ner annonserna utan istället lät dem ligga kvar under lång tid.

Men Youtube vann för att domstolen tolkade lagen som att det inte är tjänsten utan den enskilda annonsören som ska ställas till ansvar för innehållet. Därmed hamnar man i den extremt intressanta debatten om yttrandefrihet på de nya digitala plattformarna. Här kan båda sidor ha goda argument. Men lagligt eller inte kan ingen tycka att det är ok att Youtube drar in stora belopp på rena bluffar. Här måste skyddet för allmänheten gå före.

Men Youtube verkar alltså snarare få stöd i att fortsätta som tidigare i och med Wozniak-domen. Och hittills verkar bolaget inte ens vara nära att ta tag i problemet på allvar. För går man för hårt fram mot annonsörerna så blir det inga 8,6 miljarder dollar i försäljning

Konsekvensen är att Alphabet de kommande åren kanske kommer göra historiska genombrott inom artificiell intelligens – delvis finansierade av världens skurkar och banditer. Är det verkligen den bästa modellen för världens mediehus att ta efter? Eller är det faktiskt bättre med någon som tar ansvar?