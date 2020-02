Vet Ingves vad en semla kostar?

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Realtid har under veckan haft stort fokus på M&A-marknaden i Sverige och Norden. Bakgrunden till varför vi valt att göra den här satsningen förklarade jag i en krönika i måndags. Läs den här >> https://www.realtid.se/kronika/darfor-satter-realtid-ma-i-fokus

Du säkert läst många av våra artiklar, men du hittar dom här på sajten eller under hashtaggen #MA2020 i sociala medier.

Allra mest läsning lockade reporter Per Agermans exklusiva intervju med Goldmans Sachs mp Erik Tregaard.

Du hittar den här>> https://www.realtid.se/sa-jobbar-goldman-sachs-med-ma-i-norden

En annan mycket uppskattad artikel i vår M&A-satsning som lockade många läsare var den där en advokat och en klient som arbetat mycket tillsammans talade ut om sitt samarbete. Mycket intressant att de tar hjälp av skådespelare tycker jag.

Läs den här>> https://www.realtid.se/ma-affarer-ar-lite-som-att-aka-pa-traningslager

Eirik Winter på BNP Paribas berättade här om hur de arbetar med M&A. Läs den artikeln här>> https://www.realtid.se/framgang-foder-framgang

Det var tre smakprov från M&A-veckan, det finns många fler artiklar, krönikor och paneler att läsa på sajten. Ett stort tack till alla som tagit er tid att bli intervjuade eller på något annat sätt bidragit till #MA2020!

***

Förra veckan skrev jag en krönika om att alla, även politiker som Ardalan Shekarabi, måste respektera att Alexander Ernstberger och de andra åtalade i Allramålet friades. Många verkar hålla med om det resonemanget, att döma av de reaktioner som jag fått. Tack för all feedback, den uppskattas.

***

Läs om ett intressant perspektiv i Financial Times på den svenska minusräntan.

Läs mer här>>https://www.ft.com/content/478fe908-5168-11ea-8841-482eed0038b1

***

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen beviljas inte ansvarsfrihet av revisorerna. Något som Realtid var först att rapportera om. Läs mer här >> https://www.realtid.se/revisorerna-avstyrker-ansvarsfrihet-bonnesen

***

Inflationsförväntningarna kom in på rekordlåga 1,2 procent. Debatten går hög om det verkligen stämmer eller om vi kanske mäter inflationen på fel sätt. Alla som äter lunch eller köper en kaffe och en semla Stockholm ställer sig nog mycket frågande till att vi inte skulle ha någon inflation. Ibland känns det snarast som om vi har en galopperande inflation.

Läs krönikör Per Lindvall när han läxar upp Riksbankens Stefan Ingves >> https://www.realtid.se/kronika/riksbanken-har-tappat-greppet

***

Jag börjar varva igång rejält på valet i USA nu. Kampen hårdnar inom Demokraterna om vem som ska få utmana Donald Trump i höst. Det börjar bli ett riktigt rallarslagsmål. Alla trick är, om inte tillåtna, så i alla fall i bruk. Allra mest fascinerar 78-årige Bernie Sanders. Jag tror att han kan bli Demokraternas kandidat. Om han sedan rår på Donald Trump beror helt på ekonomin. Vilket många tycks ta som ett säkert tecken på börsen i USA kommer att stiga. Men bara för att Donald Trump är beroende av just det och kommer att göra allt för att hålla marknaden kvar på höga nivåer är det inte säkert att han lyckas. New York Times podd The Daily och Sveriges Radios USA-podden är utmärkta källor för den som vill nörda ner sig i valet i USA.

***

Alla som har sett tv-serien ”Fleabag” (Amazon Prime) vet vilket geni Phoebe Waller-Bridge är. I veckan var jag och frugan och såg hennes enmansteater som visas på Bio Rio i Hornstull i Stockholm. Otroligt bra, ta chansen att se den om tillfälle finns. Läs mer här>> https://www.dn.se/kultur-noje/fleabag-som-teater-ar-svart-som-synden/

***

I morgondagens karriärintervju har Realtids Miriam Istner-Byman träffat M&A-advokaten Jan Byström. Mycket intressant läsning om hur man på ett tidigt stadium i en förhandling kan undvika onödiga låsningar. Finns som vanligt att läsa här på sajten från och med söndag morgon.

***

Trevlig helg!