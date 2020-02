Så sänkte covid-19 börsen

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Så var sportlovsveckan över för Stockholms finansvärld. Jag kan tänka mig att det är rätt många som har haft svårt att njuta i slalombacken med tanke på vad som har hänt på börsen.

Coronaviruset – eller covid-19 som det egentligen heter – har fått världens marknader på fall. Låt oss kalla en spade en spade: Det är en börskrasch. När börsen faller i princip handlöst en vecka i sträck är det svårt att kalla det något annat. Det kanske studsar upp igen, men ur ett historiskt perspektiv så är det en krasch.

Egentligen är det överraskande att det tog sån tid för marknaden att på riktigt börja prisa in den risk som uppenbarligen finns för den globala ekonomin. En hyfsat enkel men trovärdig förklaring till vad som händer nu är att marknaden var högt värderad och prissatt för perfektion. När sedan perfektionen uteblir och framtiden ter sig mycket oviss blir det initiala raset dramatiskt. Covid-19 blev katalysatorn som fick marknaden på fall.

Annons

Annons

Förutom de mänskliga tragedier och dödsfall som coronaviruset fört med sig så befinner sig även de finansiella marknaderna i ett läge som kännetecknas av stor osäkerhet. När industrin i Kina står still eller går på låg fart skapas störningar på världens ekonomi som är svåra att förutse. Produktions- och leveranskedjorna fungerar inte eller går på lågvarv. Med tanke på Kina är en enpartistat vars informationsgivning man inte kan lita, för att uttrycka sig diplomatiskt, går det inte vara säker att på smittan faktiskt minskar i landet, även om de officiella siffrorna indikerar att så är fallet.

När coronaviruset, som i sin värsta form sprids exponentiellt mellan människor – alltså 2-4-8-16-32-64 etc – sprids till andra länder kan det komma att skapa ännu större problem för de globala produktions- och leveranskedjorna. Jämförelsen ”det är bara som en influensa” är naiv, covid-19 är naturligtvis farligare än så. Dödligheten är mycket högre. Det finns inget botemedel eller vaccin. Om det inte vore så allvarligt skulle inte WHO och alla världens länder reagera så kraftfullt.

Jag vill inte låta för alarmistisk, men det vi ser nu kan vara den ”svarta svan” som sätter stopp för den senaste tidens fest på aktiemarknaden.

Det är möjligt att det är fel och att det vi ser nu bara är ”ett hack i kurvan” och börserna snart stiger igen. Det finns flera goda argument för att hoppas på det. Att räntorna är så låga och att det inte finns något annat vettigt ställe än börsen att placera pengarna är det starkaste, ”TINA”, There is no alternative.

Men det kan också vara så corona-virset var droppen som fick bägaren att rinna över. Realtids krönikör Per Lindvall skriver klokt om vad som händer med skuldsättningen när den ekonomiska aktiviteten stannar av.

Läs mer här>> https://www.realtid.se/coronaviruset-rannsakar-kinas-skulddrivna-modell

Hur ser det ut framåt?

Det enda man kan vara säker på i såna här lägen är att många experter säger att man som placerare ska ”sitta still i båten” och vara långsiktig, fortsätt att spara i aktier och fonder regelbundet. Det är bevisligen en strategi som har fungerat väldigt bra de senaste tolv åren. Men framtiden syns inte backspegeln, så det är möjligt – eller snarare troligt – att världen ser helt annorlunda ut de kommande tolv åren.

Det finns heller ingen naturlag som säger att börsen alltid ska stiga inom ett visst tidsintervall.

Därför var det uppfriskande att läsa Anders Elgemyrs åsikt om att man INTE ska sitta still i båten. Den som följde det rådet är att gratulera. Läs mer i veckans i särklass mest lästa artikel på Realtid>>

https://www.realtid.se/sitt-inte-still-i-baten

Så här tänker ett gäng ledande personer i fondbranschen om nedgången på börsen >> https://www.realtid.se/det-blir-avgorande-om-corona-viruset-far-faste-i-usa

Här krönikör Claes Folkmars åsikt om den fallande börsen>> https://www.realtid.se/kronika/galler-den-eviga-sanningen-att-borsen-alltid-stiger

Redaktionschef Sverker Brundin skrev om hur coronaviruset kan påverka obligationsmarknaden. Läs mer här >> https://www.realtid.se/nagon-gang-tar-lagren-slut

Här är en panel som vrider och vänder på frågan om hedgefondernas möjligheter att prestera bra när marknaden svänger som den gör >> https://www.realtid.se/hedgefonder-ar-inte-en-grupp-utan-en-bazaar

Jag tror att det finns många personer, både proffs och amatörer, som haft stor framgång på börserna de senaste åren. Kanske med en del tur, men säkert också med stor skicklighet.

Men erfarenheten av en börskrasch hur känns, vad som händer med nerverna och beslutsfattandet kan vara svårt att läsa sig till. Risken är att man som placerare blir som en groda i vatten som sakta börjar koka. När vattnet väl kokar har uppvärmningen skett länge, chansen att hoppa ur kitteln i tid är förbi.

Så det är lika bra att sitta lugnt kvar i båten. Eller?

Det är det givetvis inte. Rådet är anpassat för att inte människor ska råka illa ut om de försöker ”spela” på upp- och nedgångar på börsen. Kan man tajma marknaden – och det är givetvis otroligt svårt – går det undvika stora förluster/tjäna mycket pengar under såna här extrema omständigheter.

Den svenska börsen har varit stark länge och kommer säkert ha en bra utveckling även framöver, sett ur ett längre perspektiv. Att ingen vet vad som ska hända är ju det som fascinerar med de finansiella marknaderna.

Efter lång period med uppgångar på världens marknader tror jag att det gäller att kunna hålla huvudet kallt och se läget som det är i verkligheten. Inte som läget var för ett par veckor sedan. Eller två dagar sedan. Eller som man önskar att läget var.

Och mitt i allt börs- och finanssnack: Det finns som sagt inget botemedel mot covid-19 ännu. Det är en dödlig smitta, främst för äldre och andra riskgrupper. Låt oss hoppas att det mänskliga lidandet blir så litet som möjligt. Ett utbrott i Sverige kan bli nog så allvarligt, utbrott i mer utsatta länder med större andel riskgrupper och sämre sjukvård kan innebära humanitära katastrofer.

***

Jag har lyssnat på många poddar i veckan som tagit sig an corona-viruset och dess inverkan på ekonomin och samhället på ett intelligent sätt, listar några tips här:

Absolut bäst var Macro Voices, den kan du lyssna på den här>> https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.podbean.com%2Few%2Fpb-qhq2j-d4afa3%23.XleRi97VH-w.linkedin

Även The Economist podd om covid-19 var intressant>> https://www.economist.com/podcasts/2020/02/26/going-viral-going-global-what-can-countries-do-to-prepare-for-covid-19

New York Times podd the Daily förklarade bra exakt hur farligt corona-viruset är.

Lyssna här >> https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5wb2R0cmFjLmNvbS96S3E2V1paTFRsYk0&episode=Z2lkOi8vYXJ0MTktZXBpc29kZS1sb2NhdG9yL1YwL2hMeGk2enVUdmt6NnpfSWlxVlhwZE5nSi1lR2k3LXltSVlPOHpJb09FZTg&hl=sv&ved=2ahUKEwiCitTm7PPnAhWky6YKHU0DDcsQjrkEegQIBxAE&ep=6

***

I skuggan av dramat på börsen skrev krönikör Per Lindvall en väldigt läsvärd krönika om de extrema provisionerna i Lendos och Advisas så kallade trygghetsförsäkringar gör att de liknar rent bedrägeri.

Läs den här >> https://www.realtid.se/hur-lange-ska-bedrageriet-fa-fortsatta

Ingen av de berörda i krönikan har hört av sig till mig eller Per Lindvall för att protestera mot att deras affärsmodell beskrivs som bedräglig. You do the math.

***

Realtids reporter och krönikör Per Agerman gästade Börspodden i senaste avsnittet. Ni som har lyssnat fattar hur bra jag har det, som får jobba med Per Agerman dagligen.

Lyssna här>> https://borspodden.se/episode/avsnitt-340-intervju-med-per-agerman/

Börspoddarna hade spelat in intervjun i förväg med Per Agerman för att få tid att åka på sportlov, gissar jag. Men är det någon gång som man var sugen på att höra deras börssnack så är det väl när börsen faller så här dramatiskt. Hade i min värld varit värd en extrapodd. Tror alla lyssnare saknade den analysen? Spela in extrapodd i helgen nu.

***

Hörrni, nu lägger vi ner allt semmelsnack för i år va? Det är inte årgångsvin. Det är en bulle med grädde och mandelmassa.

***

Mina tankar om Handelsbankens tv-satsning EFN: Jag tycker att EFN Marknad har ersatt EFN Börslunch på ett bra sätt. Det är väl orättvist att jämföra programmen rakt av eftersom de troligen ska göra olika jobb. Jag uppfattade EFN Börslunch som mer finansmarknadsnördigt, vilket man kanske hade uppskattat under de senaste dagarna med kraftiga nedgångar på börsen. Å andra sidan har EFN Marknad hittat en egen bredare och lite mer folkbildande stil, som säkert kan locka fler tittare än bara börs- och aktienördar. Frågan är bara om den nya publiken i längden orkar hålla uppe tittarsiffrorna, är man inte ekonominörd kanske man inte behöver ett dagligt program?

Det ska bli intressant att följa hur som helst.

***

I söndagens karriärintervju har Olof Ehrs träffat Jonas Lindmark, som började som journalist på Affärsvärlden och nu är analyschef på Morningstar. Finns som vanligt att läsa här på sajten från och med söndag morgon. Jag har för övrigt samma arbetsfördelning hemma som Jonas Lindmark har med sin fru.

***

Trevlig helg!